Gran Hermano: Bautista habló sobre la tragedia de los Andes y contó cuál es su relación con un sobreviviente

El participante uruguayo de Gran Hermano, Bautista Mascia, reveló a sus compañeros más detalles sobre la relación que mantiene con uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Todo ocurrió en una conversación que mantenían los jugadores donde recordaban lo que había sucedido en aquel episodio que marcó la historia de muchas personas.

Bautista ya había comentando en alguna ocasión dentro de la casa que tenía una relación con uno de los sobrevivientes de Los Andes, pero nunca dio detalles al respecto. Esta tarde finalmente confirmó que Gustavo Zerbino es tío.

«Gustavo no es mi tío de sangre, se casó con la hermana de mi mamá y es el padre de mis primos«, aseguró. Luego Manzana le preguntó que le explicara bien la relación y él aclaró que: «Si es mi tío, pero a veces hay gente que solo le dice a tío a la persona con la que comparte sangre».

La confirmación de su relación se dio mientras ellos mantenían una conversación recordando la tragedia de Los Andes que marcó la historia de Uruguay.

Gran Hermano: Bautista recuerda la historia de la tragedia de Los Andes

Mientras se encontraban en el patio, Bautista comenzó por recordar: «Se quedaron sin comida y dijeron ‘tenemos dos opciones: o nos morimos o usamos el cuerpo de nuestros amigos’. Lo interpretaron que es como lo que les dejaron para que ellos sobrevivieran. Uno tuvo los huevos de ser el primero y después ya está«. Con esto, explicó lo que los rugbiers sobrevivientes tuvieron que hacer para no morir cuando su avión cayó en la cordillera.

Sobre cómo los sobrevivientes fueron encontrados, Mascia señaló: «Lo de Canessa y Parrado fue heroico. Parrado dijo ‘bueno, si me muero, me muero, no me voy a quedar acá’«, y sus compañeros después hicieron mención de la película estrenada este año, La Sociedad de la Nieve, «La peli salía el 20 de diciembre, unas ganas de verla«. Vale recordar que el reality inició el 11 de diciembre, por lo que ninguno de los que están en la casa la pudo ver.

En cuanto a la función que tuvo su tío en aquel hecho, Bautista mencionó: «Él tenía 18 años, estaba estudiando medicina y cayó él en el rol de médico con 1 año de medicina. Después estudió algo de farmacéutica, pero se dedicaron a lo de las charlas motivacionales».

Por otro lado, contó la razón detrás del acto heroico de Canessa y Parrado de salir en busca de ayuda: «La última persona que muere es Numa, y mi tío decía que se muere de nada en particular, se estaban desvaneciendo. Entonces Canessa y Parrado que venían cuidándose para agarrar fuerzas y salir, cuando muere Numa dicen ‘muchachos arranquen porque nos vamos a empezar a ir‘».

Finalizando su relato, Bautista agregó un detalle más a la historia contada en la película y comentó: «La historia oficial es un libro que se llama La Sociedad de la Nieve y entre los 16 llegaron a una historia que es esa. Era una sociedad, cada uno tenía una tarea«.