Gran Hermano: cómo quedó la placa tras la expulsión de Brian y Keila

Gran Hermano tuvo una semana muy movida. Además de las constantes peleas y tensiones tuvieron que despedirse de dos compañeros: Brian Alberto y Keila Sosa. Esto modificó los ánimos de la casa y la placa, dejando a la lista de nominados con un participante menos.

Brian abandonó la casa y dejó una placa reducida: qué pasó

Este jueves se conformó la quinta placa de nominados de Gran Hermano 2025. Giuliano «Nano» Vaschetto, el líder de la semana, ya había abierto la placa al utilizar sus beneficios. El jugador le dio inmunidad a Chiara y decidió fulminar a Sandra y a Lourdes.

Luego se supo que Chiara no solo había sido inmunizada sino que también hizo la espontanea: le dio tres puntos a Andrea y 2 a Keila. Sin embargo, los votos hacia la última no contaron ya que la jugadora fue expulsada de la casa por «el Big», por no jugar lo suficiente y sus constantes quejas.

La placa había quedado compuesta por Lourdes, Sandra (ambas fulminadas por Giuliano), Luca, Andrea, Petrona y Brian pero un nuevo revés en el juego cambió todo nuevamente. El Big le dio el superpoder a Giuliano de expulsar a un jugador y él eligió a Brian.

Sin embargo, el líder de la semana desconoce un importante detalle: Brian no fue expulsado de forma permanente. El Big le dio la posibilidad de retirarse de la competencia o, si quiere, volver el domingo por «la venganza», tal como señaló Santiago Del Moro. Así, el «hermanito» decidió quedarse aislado hasta el domingo, cuando regresará a la casa y sorprenderá a todos.

De esta manera, la placa quedó integrada por los siguientes jugadores: Lourdes, Sandra, Luca, Andrea y Petrona. Para votar quien queres que se vaya de la casa tenes que enviar un mensaje GH al 9009 o en «ghglobal.ar».