El grito en Gran Hermano que provocó el enojo de Santiago del Moro: «No está bueno»

En la última gala de nominación de Gran Hermano, el conductor del reality Santiago del Moro escuchó un grito de mal gusto en la tribuna y por esa razón decidió hacer un descargo al aire. Todo ocurrió cuando Luciana Martínez, la participante trans del juego, asistió al confesionario para votar.

Gran Hermano: el grito que enojó a Santiago del Moro

«Andate Jorge«, gritó alguien de la tribuna de Gran Hermano cuando fue el turno Luciana Martínez de ir al confesionario a votar en la última gala de nominación. Ante esto, el conductor plantó postura.

«No me gustó una cosita… que gritaron algo cuando estaba nominando Luciana. No está bueno. Siempre vengan con onda a alentar por quien uno quiere…. faltar el respeto no está bueno», expresó el animador.

Y cerró: «Como siempre les digo, a los participantes le pueden gritar lo que quieran, pero con respeto. Atrás de cada participante hay un ser humano».

Santiago del Moro se expresó sobre el grito a Luciana desde la tribuna. #GranHermano pic.twitter.com/ohgB5aPVQY — Gran Hermano 👁 (@___AlexisR) January 2, 2025

Gran Hermano: los jugadores más queridos del reality

En Gran Hermano se conocieron los resultados de una encuesta realizada por Fefe Bongiorno, panelista del programa «LAM» y analista de redes sociales. Los datos revelados en X muestran un claro contraste entre los participantes más y menos queridos por el público. En ese contexto:

Santiago Alcorta lidera con un 75% de aprobación, consolidándose como el favorito.

con un 75% de aprobación, consolidándose como el favorito. Ulises Apóstolo no se queda atrás, alcanzando un 73% de aceptación entre los televidentes.

Luciana Martínez cierra el podio con un 65%, siendo también muy bien vista por el público.

Por su parte, los jugadores menos queridos del reality son: