Gran Hermano: asilado en el hotel, Brian dejó un mensaje para sus fans luego de ser expulsado por Giuliano

Luego de ser expulsado por Giuliano Vaschetto (Nano), el líder de la quinta semana de Gran Hermano, Brian Alberto llegó al hotel donde estará aislado hasta el domingo que volverá a ingresar a la casa más famosa del país.

A penas llegó al hotel, al jugador le dieron una cámara para que les deje un mensaje a sus fans y muestre como vive el aislamiento.

Brian dejó un mensaje para sus fans luego de ser expulsado por Giuliano

La palabra de Brian tras ser «expulsado» por Nano: «Estaría buenísimo decirles que tengo un montón de información del afuera y quedarme callado, eso les va a carcomer la cabeza. Pido que aguanten a los chicos», destacó el vendedor ambulante.

Además, confesó haber quedado impactado por la jugada de Giuliano. «Tiene un gustito diferente quedarse acá. No quiero saber nada, si ustedes me apoyan y me siguen aguantando yo voy a la final y el domingo vuelvo con todo. A mi juego me llamaron«, detalló el jugador que trabaja como vendedor ambulante en los trenes.

Agradeciendo a Giuliano, porque al expulsarlo le brindó un beneficio, dijo: «Tengo muchas chances de contraatacar. No saben a dónde fui, que sé y que no sé. Me voy a quedar callado y eso les va a carcomer la cabeza«, detalló.

Por último, pidió por sus compañeros afines dentro de la casa: «Les pido que no saquen a los chicos, yo sé que este juego lo gana uno, pero me gustaría llegar con las personas que jugué a lo largo de esta aventura dentro de la casa».