L-Gante disparó contra Yanina Latorre y los programas de chimentos: «Todo eso para mí es gilada»

L-Gante volvió a encender la polémica al arremeter contra Yanina Latorre y el mundo del espectáculo, calificando de “gilada” las noticias falsas, los embrollos y los chimentos que circulan en los medios. En una reciente declaración, el artista de cumbia 420 no solo apuntó contra la panelista, sino que también habló de su relación con Wanda Nara, destacando la química que los une.

L-Gante disparó contra Yanina Latorre y los programas de chimentos

“Las noticias falsas, los embrollos, los chimentos, Yanina Latorre y todo eso para mí son gilada”, afirmó L-Gante sin filtros. En cambio, puso el foco en su vínculo con Wanda, con quien asegura formar un dúo imbatible. “Cuando estamos juntos somos la potencia, la rompemos en lo que hagamos”, expresó, subrayando cómo se potencian mutuamente. Además, reveló qué fue lo que atrajo a la empresaria de él: “Lo que le atrajo de mí fue esa forma de ser natural, de no caretearla”.

Sin embargo, Yanina Latorre no se quedó callada y, fiel a su estilo confrontativo, le respondió al cantante. La mediática hizo referencia a un evento en Isla de Maipo, Chile, en el que participaron L-Gante y Wanda Nara, y que, según ella, fue un fracaso. “La gente no fue”, disparó Yanina en tono irónico, dejando en claro que no está dispuesta a dejar pasar las críticas del músico sin réplica.