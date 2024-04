Todo lo que te perdiste esta semana en Gran Hermano: complot, peleas, fulminante y un posible nuevo ingreso

La pelea entre Catalina y Virginia vs Emmanuel y Furia marcó el juego esta semana.

La semana en Gran Hermano arrancó con Joel Ojeda afuera de la casa. El jugador quedó eliminado del certamen con 53,8% de los votos. Luego de su salida de la casa, los eliminados deben dar sus últimos votos enfrente a Santiago Del Moro. Joel le dio 2 votos a Juliana «Furia» Scaglione, días después la jugadora quedó en placa.

Mientras esto sucedia, la hermana de Juliana, apodada Coy, visitó el canal de Youtube de Martín Cirio. La joven hizo comentarios que preocuparon a los fanáticos de Catalina Gorositidi, la nueva enemiga de Furia.

«En cuanto pueda volar… en cuanto la pueda matar, ustedes saben» dijo Coy en diálogo con Cirio, y sacó un cuchillo tramontina de su cartera transparente. Además, incorporó un paquete de fideos de una reconocida marca: «Scaglione, la marca no se puede» sumó la hermana de Juliana «Furia».

La semana estuvo marca por tensiones debido al presupuesto que se la asigna a los jugadores para comprar alimentos y cigarrillos. Debido a que no pasaron la prueba del presupuesto los hermanitos contaban con solo el 50% del dinero.

Juliana decidió priorizar comprarse cigarrillos en lugar de alimentos y se quedó sin comida. Si bien los fans de Furia aseguran que sus compañeros la dejan sin comer, se difundió un clip de Martín Ku donde expresa: “Vos le ofrecés, te dice no no no, y después va y te dice tengo hambre”.

Una jugada que podría desestabilizar la casa es la reaparición del Golden Ticket. Un recurso que permite que alguien ingrese a la casa. Santiago del Moro, anunció que entrará otro participante para ocupar el espacio que quedó vacante luego de la salida voluntaria de Agostina Spinelli.

“Ese lugar va a ser ocupado por alguien que ni ustedes imaginan. Ni yo lo sé aún. Por ahí es alguien de las redes, por ahí es alguien famoso, por ahí es alguien de otro país. Aún no está definido» dijo el conductor.

Las peleas entre Emmanuel y Catalina y las jugadas que marcaron la placa

Desde que se abrieron las puertas de la casa de Gran Hermano, Emmanuel Vich y Catalina Gorositidi se han llevado muy mal. Sin embargo, en las últimas semanas la tensión creció notablemente entre los participantes.

En la cocina, con Virginia intentando calmar las aguas, los jugadores tuvieron una intensa pelea donde se dijeron de todo.

«Después lloras todo el día porque sos un maric*n lleva y trae» dijo Catalina. Emmanuel le pidió que repitiera lo que dijo y ella lo hizo sin problemas. «Sos un maric*n lleva y trae, ¿o no? Vivís llorando, vivís llorando» repitió.

«Sos una maleducada. Ándate, maleducada. Acá no vamos a aguantar ninguna falta de respeto tuya, querida. Ubícate en tu palmera, loca, ridícula.Sos una conventillera. Villera, eso es lo que sos» dijo Emmanuel.

Luego, se supo que el jugador fulminó a Catalina, por lo cual, la hermanita quedó en placa directa y no pudo ser salvada por los líderes de la semana.

La placa también quedó marcada por una contundente sanción que les puso «El Big» a varios «hermanitos». Muchos de los votos fueron dirigidos a Furia, pero Gran Hermano detectó que hubo complot y por ello la mayoría de los votos hacia ella fueron anulados. Aún así, Juliana quedó en placa.

Los líderes de la semana, Martín y Bautista, tenía que elegir a dos participantes para subir a placa y a uno paa salvar. El participante rionegrino eligió a Zoe para que sea una integrante más de la placa. Sin embargo, rápidamente «El Big» lo llamó al confesionario.

Debido a que el jugador de Viedma habló sobre sus intenciones de subir a Zoe a placa debía elegir a otra persona para que quede nominada. Así, el líder de la semana eligió a Paloma para que quede nominada.

Sin embargo, su compañero Bautista eligió nominar a Zoe, por lo que la «hermanita» de recoleta quedó en placa de todas formas. Además, los «hermanitos» que fueron lideres esta semana tenían la chance de salvar alguien de la nominación y para ello eligieron a Emmanuel.

De esta forma la placa final queda integrada por: Juliana, Catalina, Federico, Virginia, Florencia, Paloma y Zoe. Este domingo se definirá por votación telefónica que será eliminado de Gran Hermano.