Gran Hermano: la drástica decisión que analiza tomar Romina con Telefe

Romina, exparticipante de Gran Hermano 2022, analiza una drástica medida respecto del contrato que mantiene con Telefe.

En Mañanísima, el programa de Ciudad Magazine, hicieron un análisis de la situación de los exconsursantes y se refirieron puntualmente a la exdiputada.

“Romina estuvo hablando con su entorno y ella está indecisa y pensando en romper el contrato, lo mismo que hizo Alfa, porque siente que no le están dando trabajo«, comentó la panelista Estefi Berardi.

«No está teniendo un beneficio que le reditúe tanto como para quedarse ahí agarrada. Y está buscando representante, quiere alguien que la mueva un poco más porque no está teniendo los resultados que esperaba”, añadió Berardi.

Ante esto Pampito se mostró indignado. “¿Ella pensó que iba a tener más laburo? Pero ¿De qué?”, consultó el panelista.

«¿Sabe cantar, bailar, es periodista? No está preparada de nada Romina. Bueno, la cocina tal vez sí, eso lo compro. Ojalá que le vaya bien, a mí no me cae mal, me parece divina. Pero después, todo lo que es su tema de causas o que diga que no estaba preparada para ser diputada, eso da un poquito de bronca. No digo que el país esté mal por culpa de Romina, pero todo ayuda, el país está al por culpa de “las rominas”, sentenció Pampito.

Gran Hermano: Juliana dijo que su expulsión estuvo arreglada

Juliana de Gran Hermano deslizó que su expulsión de la casa fue arreglada. Lo contó en Instagram.

“Si ustedes supieran… Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida. No me dolió, ni nada. La psicóloga me dijo que sí tenía ganas de llorar, llore. Pero no”, comenzó diciendo Juliana en la red social.

“Me da risa porque la gente se burla de la expulsión. ¡Mi amor! Si supieras… Hay cosas que acepté a cambio de otras importantes”, amplió la exparticipante.