Lali Espósito se expresó en redes tras la condena a Cristina Kirchner: «Que triste»

El martes 10 de junio 2025 se conoció que la Corte Suprema confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa vialidad. La noticia generó enorme repercusión en las redes sociales, incluso hubo reacción por parte de algunas figuras del espectáculo. Lali Espósito no quedó ajena al tema.

Qué dijo Lali Espósito sobre la condena a Cristina Kirchner

La estrella del pop volvió a compartir en su cuenta de X un mensaje que subió a esa red social en agosto del 2023 cuando se conoció el resultado de las PASO, donde el presidente Javier Milei logró un apoyo contundente.

“Qué peligroso. Qué triste”, fue el mensaje que escribió Lali en ese momento y que ahora decidió repostear, en clara posición respecto del fallo de la Corte que confirmó la condena a la ex presidenta.

Yanina Latorre, sin filtro, tras la condena a Cristina: “Me encantaría verla en un penal”

Latorre abandonó por unos minutos el “Wandagate” y las primicias entre las que se la puede ver habitualmente, entre romances e infidelidades, y opinó de lleno sobre la ex mandataria. Así, en principio, señaló: «Los boludos como -Diego- Brancatelli van a pedir que salga la gente a la calle a quejarse y hay otros que van a salir a festejar”.

“Es un día histórico. Una ex presidenta como Cristina que se creía la reina del poder y pensaba que iba a estar in eternum (…) Seis años condenada, totalmente ratificada y va a ir un año y medio a prisión efectiva”, continuó la panelista de LAM.

“Después se verá si pide o no, la condicional. Me encantaría verla en un penal, no es lo mismo estar en la cárcel que estar cómodo en tu casa con la empleada doméstica, la cocinera y todo lo que afanó. Va a vivir de la guita que afanó y con todas las comodidades”, añadió al tiempo que diferenció: “Preso es estar preso”.