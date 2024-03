Gran Hermano: ¿Nicolás le rompió el corazón a Florencia?

Uno de los romances que se estuvo desarrollando en las últimas semanas en Gran Hermano se dio entre Florencia Regidor, una de las más recientes ingresadas y Nicolás Grossman. Si bien venían de dos semanas compartiendo besos, abrazos y momentos muy románticos, el amor parece haber terminado.

Anoche, durante la fiesta que se hace todos los viernes en la casa de Gran Hermano, Nico le contó a su amigo Martín Ku que había decidido terminar lo que había comenzado con la jugadora. Según lo que se puede oír en los clips difundidos Grossman le cuenta al jugador que estar con ella era un proceso que debía pasar. Además, destacó que necesitaba estar tranquilo para llegar a la final.

«Necesitaba pasar por ahí para decir ‘Bueno ¿A partir de ahora qué siento?’ y ahí tomé la decisión (…) eso sumado a personas afuera que no sé qué onda, necesito el tiempo que queda estar lo más relajado posible» le explicó Grossman a su amigo.

nicolas diciendo que necesitaba todo esto que le paso con florencia para darse cuenta que necesita estar solo para ESTAR TRANQUILO HASTA LA FINAL y que necesitaba marcarle los limites??? chau caracol aparte que te querian inflar con algo jasjasdjas pic.twitter.com/RetrQeC2fI — lau (@sways) March 23, 2024

Luego, se difundió un clip de la participante conversando con Joel en el patio, donde le contaba como fue la conversación que tuvo con Nicolás donde le pedía terminar el vínculo.

«Encima yo me tuve que bancar que me digan que todo fue una estrategia, osea no. Le dije ‘Me re boludeaste’ Y después me dijo que no, que no era así» comenzó contando Florencia. «Me dijo que se siente culpable por lo de afuera» continuó.

«Se sintió culpable porque el tuvo una falta de comunicación con esta chica» se expresó Regidor. Es que el participante ya había contando que estaba conociendo a alguien antes de entrar a la casa, pero que no era nada serio.

Nicolás se acordó tarde que tenía una chica afuera y la boludeó a Flor#GranHermanopic.twitter.com/jQnY9PRVpU — Lo (@loloskelton) March 23, 2024

Durante la fiesta, se los vio bailando juntos a Rosina y Nicolás al ritmo de «¿Cómo le digo?» de Rodrigo. Ante esto, Florencia se paró a bailar con Joel. Por su parte, Furia Scaglione, la favorita del público le dijo a Grossman: «Espero que mañana soluciones las cosas con Florencia, te lo digo como hermana».

La reacción de las redes al rompimiento de «Florico»

Se acuerdan del clip de Daniela llorando mientras Thiago comía choclo??? Bueno ahora evolucionó con Florencia y Nicolas y es mil veces más cinematográfico jsksjs CINE ARGENTINO Y DE CALIDAD PAPÁ🚬🚬🚬 #GranHermano pic.twitter.com/awk4rfZI5S — Isma Oliva † (@isma_max) March 23, 2024

el TUPÉ de nicolás de ilusionar a florencia, meterse en su cama a chaparsela, boludearla dos semanas para cortarle el rostro diciendo que el necesita estar tranquilo PARA LLEGAR A LA FINAL???? pic.twitter.com/ac6dwTUBAU — lau (@sways) March 23, 2024

al final el q terminó jugando con florencia fue nicolas y no al revés como pensábamos #GranHermano pic.twitter.com/oL9VB0qfOE — just¡na (@jusdavalos) March 23, 2024

Lo linda y CAPA q es florencia, tiene posta mucha onda nicolas dormiste es mil veces mas piola q vos #GranHermano pic.twitter.com/tPLHKSll4t — ‣ (@midnqghts) March 23, 2024