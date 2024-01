Gran Hermano: qué es «la profecía del sillón» que se viralizó antes de la gala de nominación

En la previa de la primera gala de nominación de 2024, una «profecía» se hizo viral en las redes y entre los fanáticos de Gran Hermano sobre los posibles eliminados del programa, que ya va por su cuarta semana de competencia.

Todo comenzó luego de la salida de Williams López el pasado lunes, cuando los seguidores del reality de Telefe compartieron una imagen del «Paisa» junto a Hernán y Axel, los dos primeros en dejar el ciclo, el día que ingresaron a la casa.

«Se cumplió la profecía: Williams fue eliminado y continúa el patrón del primer día en el sillón ¿Se le viene la noche a Alan o se rompe la racha?”, escribió el periodista Fede Bongiorno en su cuenta de X, en un posteo que rápidamente reunió miles de reacciones y comentarios.

En la imagen, se puede ver en orden a los participantes que cada gala fueron saliendo eliminados, seguidos de Alan, uno de los apuntados por el público como el próximo en dejar el aislamiento.

Sin embargo, la profecía que recorrió las redes fue rápidamente rota, ya que el joven oriundo de Chivilcoy se quedó con la prueba del líder este martes que, entre otras cosas, otorga el beneficio de la inmunidad e impide ser nominado.

Carla quiere abandonar Gran Hermano: «Voy a pedir que me voten»

Carla quiere abandonar Gran Hermano. En una charla que tuvo con Florencia dijo que extraña a su familia y hasta pidió que sea votada para que sea la próxima eliminada del juego. Esta noche la casa transitará una nueva gala de nominación.

Luego de revelar que se siente aburrida y que extraña a sus hijos, Carla señaló que perdió la motivación por lo que deseó ser una de las nominadas.

«Necesito irme, extraño mucho y me tengo que ir. Hoy me gustaría que me voten todos y voy a pedir al afuera que me voten para irme. Si estoy en placa, voy a pedir eso», confesó Chula.

Florencia intentó mostrarle que en la edición pasada, Romina también era madre y aun extrañando a sus tres hijas casi llega a la final. Sin embargo la participante repitió que no la está pasando bien.