Gran Hermano: quién es Florencia Cabrera, la modelo curvy que participa del reality

Florencia Cabrera es diseñadora, productora de moda y modelo curvy. Participa actualmente de Gran Hermano, el reality de Telefe.

“Siempre tuve otro tipo de cuerpo, no soy hegemónica como muchas chicas”, comentó Flor el día de su presentación. “No me podía ver bajo ningún punto de vista”, contó.

Sin embargo, Florencia reveló que su mentalidad cambió de manera drástica y que ahora se dedica a “disfrutar la vida”. Además, resaltó que ahora se muestra tal cual es y que no le importa lo que opinen de ella.

“No le puedo caer bien a todo el mundo”, agregó la modelo sobre los nuevos compañeros de convivencia por lo que si a a alguien le molesta su presencia que “lo trate en terapia”.

La joven es oriunda del barrio de Caballito de la Ciudad de Buenos Aires y contó que está soltera. “Hay falta de hombres para un perfil de mujer como el mío”, comentó de manera pícara.

Qué le pasó a Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano, pasó por un difícil momento personal en los últimos días tras sufrir un accidente.

«Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua. Me tuvieron que dar dos puntos”, contó Julieta a Laura Ubfal.

“Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di en la boca y en el ojito me dieron unos puntos. Cuando esté mejor se lo voy a mostrar”, amplió Juli en redes sociales.