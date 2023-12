El mal momento de Julieta Poggio: Qué le pasó a la exparticipante de Gran Hermano

Luego de ser una de las anfitrionas de Gran Hermano, Julieta Poggio pasó por un difícil momento personal en los últimos días tras sufrir un accidente que, si bien no pasó a mayores, podría haberle generado grandes complicaciones.

Si bien se corrieron muchas versiones al respecto, fue la propia exparticipante de Gran Hermano la que puso luz sobre lo que le había pasado. «Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua. Me tuvieron que dar dos puntos” contó Julieta Poggio a Laura Ubfal.

Más tarde, como consecuencia de los miles de rumores que circularon alrededor de ella, fue la misma Julieta Poggio quien contó cómo estaba tras el accidente, porque se habló incluso de que su cara se había visto gravemente afectada.

“Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di en la boca y en el ojito me dieron unos puntos. Cuando esté mejor se lo voy a mostrar” señaló Julieta Poggio, a través de sus redes sociales, donde aseguró que tampoco podría maquillarse para pasar la Nochebuena en familia.

Finalmente, Julieta Poggio mostró parte de sus heridas, sobre todo en su boca y ojos. “Quiero que vean que estoy bien, que fue un accidente con suerte. Podría haber sido algo mucho peor. Pero son cosas que pasan. Una lástima que haya pasado en estas fechas” concluyó.

Así quedó Juli Poggio luego del accidente en un barco. Foto: Instagram.-

Juli Poggio tuvo otro accidente, en un caballo

En noviembre pasado, Julieta Poggio viajó a Tucumán por cuestiones laborales y en su estadía recorrió la provincia junto a su madre. Entonces, la finalista de Gran Hermano capturó en fotos y videos su recorrido por Tafí del Valle y compartió varias postales en sus redes sociales.

Conociendo los lugares tradicionales, la modelo y actriz se acercó a un caballo para acariciarlo, pero el animal le jugó una mala pasada y le pegó una terrible patada. Después se asustó y se alejó de ella, pero Juli Poggio se lo tomó con humor.

«No están preparados para el siguiente video», advirtió la exparticipante de Gran Hermano. Acto seguido publicó el clip donde se la ve acariciando al animal, cuando de repente la pateó para el costado: «por suerte muy aesthetic, el campo es lo mío«, bromeó después.