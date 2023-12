Rosina de Gran Hermano vivió una situación paranormal: «Me quieren dar un mensaje»

Rosina, participante de Gran Hermano, reveló que vivió una situación paranormal dentro de la casa. Según detalló en una charla con sus compañeros, comenzó a «ver personas» y cree que las apariciones buscan darle algún tipo de mensaje.

En su presentación, previo a entrar al reality de Telefe, la joven uruguaya había contado que su don era hablar con personas que «ya no están acá».

«Hace días me esta pasando. Veo imágenes de personas en color violeta«, le contó la uruguaya a Sabrina, otra jugadora del reality.

«Me pasa igual», coincidió Sabrina, al escuchar atentamente el relato de Rosina. «No pude dormir porque cerraba los ojos y se me aparecían», agregó la joven uruguaya de 26 años que luego describió a las personas en cuestión. «Para mi me quieren dar un mensaje«, vaticinó.

«Me desperté a la madrugada y se me aparecía la imagen muy clara. No me podía dormir. Quiero saber qué me quieren decir», cerró la concursante.

Gran Hermano: esta noche es la gala de eliminación

Gran Hermano retrasó la gala de eliminación por la Nochebuena. La edición se transmitirá esta noche, en plena noche de Navidad.

De esta manera este lunes 25 de diciembre el reality de Telefe tendrá al segundo participante eliminado. Los nominados a abandonar la casa son: Juliana, Catalina, Carla, Axel y Agostina.