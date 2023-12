Gran Hermano: quién es Rosina, la participante uruguaya que «habla con los muertos»

Comenzó Gran Hermano. El reality éxito de Telefé presentó ayer a los primeros 20 participantes. Hoy, según anunció el conductor Santiago del Moro, ingresarán dos personas más a la casa.

En ese contexto, una de las concursantes es de Uruguay y llamó la atención por su «don» de «hablar con los muertos».

Rosina Beltrán tiene 26 años. Es personal trainer y también es profesora de inglés. Según detalló en su presentación, superó un grave accidente en su vida y se separó luego de 9 años de estar en pareja.

Rosina se definió, además como impulsiva y competitiva. «Creo mucho en las energías de las personas y me voy a dar cuenta de quien es careta o no. Tengo un don que es conectar con lo que ya no están acá«, reveló la participante uruguaya. De esa habilidad paranormal, añadió: «Es una herramienta que la voy a usar a mi favor para ganar».

Gran Hermano: los particulares tatuajes de Rosina Beltrán

Minutos antes de entrar a Gran Hermano, la uruguaya Rosina Beltrán mostró sus particulares tatuajes. En especial uno que tiene en el labio.

Según mostró a cámara, en su labio tiene tatuada la fecha en la que se anotó al casting para ingresar a la casa más famosa del país.