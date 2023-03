Gran Hermano: Romina se llevó a Caramelo y juntan firmas para que vuelva a la casa

Uno de los momentos más emotivos en la casa de Gran Hermano fue el ingreso de dos cachorros a los que bautizaron Mora y Caramelo. Los participantes se encariñaron con las mascotas y arreglaron quién se los iba a quedar cuando termine el reality.

Los animales entraron por sorpresa en febrero cuando tenían poco más de dos meses. Llegaron desde un hogar y son hermanos.

Caramelo fue nombrado así por su color de piel mientras que Mora era en principio Moro, por Santiago Del Moro pero luego descubrieron que era una hembra y se lo cambiaron.

La idea inicial era que los perros fueran adoptados por alguien del público pero Romina y Marcos pidieron si podían llevárselo ellos.

🐕 MORITA buscando a su hermanito CARAMELO que se llevó ROMINA y separó sin importarle el bienestar de ninguno de los dos perritos.#GranHermano #GH23 #GH22 #GranHermanoAR #GH2023 #GH2022 pic.twitter.com/WlsPe4TGve — Diego Gonzalez (@GxxDiego) March 20, 2023

La exdiputada, eliminada en la gala del domingo, se fue con Caramelo como estaba estipulado. Sin embargo, esa decisión no cayó bien entre los seguidores del programa.

En primer lugar, muchos se opusieron a que los animales sean separados entre sí. La propia Julieta, una de las tres finalistas del reality con Nacho y Marcos, se lamentó que Mora se haya quedado sola e incluso rompió en llanto por esa situación.

Además, parte del público también criticó la forma en la que Romina trató a Caramelo y como fue esa convivencia cuando entraron sus tres hijas a visitarla por sorpresa.

julieta en vez de llorar por romi esta llorando porque mora se quedó sola sin caramelo jsksjsjs la amooo #GH2022 #GranHermano pic.twitter.com/go1jI5eH00 — lautaro (@itslautrolo) March 20, 2023

Por esa razón, un grupo de fanáticos de Gran Hermano impulsó una junta de firmas virtual con el pedido de que «Caramelo vuelva a la casa con su hermanita». Más de 7.500 personas apoyaron el reclamo.

«Un perrito llamado CARAMELO fue separado de su hermanita MORA. Queremos que vuelvan a estar juntos, y si puede ser, que nunca más los separen», indicaron en la descripción.

El mensaje de Cristian U sobre los perros de Gran Hermano

El exganador de Gran Hermano, se manifestó en su cuenta de Twitter en contra de que Romina se lleve a Caramelo y se separe a los dos perros de la casa.

«Lo peor de todo es que Romina sabiendo lo fuerte que es que te separen de los tuyos, se llevó a caramelo sin pensar en mora ni en caramelo«, escribió Cristian U.

«Todo bien, yo no puedo hacer mucho, pero no estoy de acuerdo que Romina se lleve a caramelo, no está en mis manos la decisión», agregó.

Lo peor de todo es que Romina sabiendo lo fuerte que es que te separen de los tuyos, se llevó a caramelo sin pensar en mora ni en caramelo, 😡. Ahí está el yo, yo , yo y yo . — Cristian U (@CristianUGH22) March 20, 2023