Gran Hermano: se pasaron de vivos y se pueden ir este domingo de la casa 

Como todos los miércoles, hubo gala de nominación en la casa de Gran Hermano. Se trata de una placa compuesta por varios jugadores que se consideran fuertes dentro de la casa.

Santiago Algorta es el líder de la octava semana, así como cuando logró ganar la prueba en la primera semana de juego. El uruguayo se enfrentó al cordobés Ulises Apóstolo en una trivia de preguntas, siendo la final entre estos dos jugadores que son los que mejor imagen positiva tienen.

En este sentido, Tato tuvo dos beneficios como líder: quitar la posibilidad de participar de la prueba del líder y fulminar a dos personas. El uruguayo decidió fulminar y dejar sin liderazgo a Juan Pablo, como dejar en placa a Giuliano (nano).

No fueron los únicos fulminados de la octava semana de GH. Por no respetar las normas de juego, Gran Hermano fulminó a Luciana Martínez y a Jenifer Lauría, la ex de Ricardo Centurión.

A su vez, Giuliano Vaschetto pidió hacer uso de la espontánea, sin embargo, quedó sin efecto, debido a que le dio los tres votos a Tato, que como es líder no los recibió. Los otros dos votos fueron para Sandra.

Por último, Santiago (Tato) hizo la jugada que deber hacer el líder cada semana: subir y bajar un jugador de placa.

En este sentido, el uruguayo decidió bajar a Katia La Tana porque quiere que estén en placa jugadores que considera fuertes, y subió a Chiara Mancuso, la hija del ex ayudante de campo de Diego Maradona.

Así quedó conformada la placa de nominados en Gran Hermano

Giuliano «nano» Vaschetto (fulminado por el líder)

Luciana Martínez (fulminada por GH)

Juan Pablo De Vigili (fulminado por el líder)

Jenifer Lauría (fulminada por GH)

Brian Alberto

Chiara Mancuso

Claudio Di Lorenzo

Ulises Apósolo

Los anuncios de Santiago del Moro para este jueves en Gran Hermano

Santiago del Moro anunció que ingresarán dos congelados el jueves. Luego de la emotiva entrada de Martha, la mamá de Luciana Martínez y del ingreso de Jorge, el esposo de Petrona Jerez, la casa sumará más emoción a la televisión.

Además, sobre el final del programa, el conductor de Gran Hermano anunció que la placa será negativa.