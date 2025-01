Gran Hermano: Santiago es el líder y Petrona anunció que dejará la casa

En Gran Hermano Santiago Algorta es el nuevo líder, así como cuando logró ganar la prueba la primera semana de juego. El uruguayo se enfrentó al cordobés Ulises Apóstolo en una trivia de preguntas, siendo la final entre estos dos jugadores que son los que mejor imagen positiva tienen.

Lo cierto es que el juego lleva casi dos meses y para algunos la presión del aislamiento se hace cada vez más complicada. Ante esto, la producción habilitó la posibilidad de abandonar la casa cuando quieran, por medio de la puerta giratoria. En esta ocasión, Petrona abrió su corazón en una conversación con Lourdes y confesó que ya está pactada su salida del programa.

Gran Hermano le confirmó a Petrona cuándo se irá de la casa

En una conversación en el jardín de la casa, la tucumana aseguró que tiene planeada su salida de la casa más famosa de la pantalla chica y dejó en shock a los seguidores del programa. “Yo ya tengo mi salida el jueves, creo”, comenzó diciendo lo que generó las preguntas de Lourdes y Petrona no pudo contener su sonrisa y aclaró: “Yo ya se lo planteé a Gran Hermano y ahora hay que ver si me hará caso”.

Estas declaraciones hicieron que la producción del reality cambie de cámara, con la intención de que la conversación no siga adelante frente a los ojos de miles de personas. Este corto clip generó la furia de los internautas, quienes no tardaron en dejar en claro que no les gusta este tipo de cosas.

Esta conversación se dio al día siguiente de uno de los momentos más emotivos de la edición. Después de la octava gala de eliminación, la casa de Gran Hermano vivió el primer “congelado” de esta edición

El marido de Petrona ingresará a la Casa de Gran Hermano en el congelados

Así como el lunes ingresó Martha, la mamá de Luciana Martínez, esta noche de martes ingresará Jorge, el esposo de Petrona. Así lo anunció Santiago del Moro en su cuenta de Instagram.