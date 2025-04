Gran Hermano | Se picó entre Tato, su amigo y toda la casa por un karaoke: «Por ser uruguayos» 

En Gran Hermano se viven días de tensión tras la entrada de los seres queridos. Los visitantes que quedan no se guardan nada y en una consigna donde tenían que calificar con una palabra a una de las personas presentes, Augusto, el amigo de Tato Algorta, tildó de maleducado a Juan Pablo De Vigili y afirmó que el correntino fue xenófobo.

¿Qué le dijeron a Augusto y a Tato el viernes en la fiesta de Gran Hermano?

👁️ FUERTE DISCUSIÓN DURANTE LA ACTIVIDAD: ¿XENOFOBIA?



AUGUSTO: "Cantamos una canción con Tato de algo que hablaba de Argentina y nos querian sacar el micrófono por ser uruguayos"



«Este cartel se lo voy a colocar a uno, pero es para un grupo. Fue lo que me tocó vivir el viernes, el día de la fiesta, cuando estábamos haciendo el karaoke que cantamos una canción con Tato de algo que hablaba de Argentina y nos quisieron sacar el micrófono por ser uruguayos», contó enfrente de todos Augusto.

Inmeditamente, le dio el cartel a Devi y él se defendió: «Veo que las intenciones son muy rebuscadas. Llevarlo hacia ese lado me parece hasta un discurso xenófobo. Me parece malintencionado. Lo tomo como de quien viene, me sorprende. Simplemente era un tema de Argentina, de nuestro flamante mundial, campeón del mundo, y lo queríamos cantar».

«Eso es lo que dijiste vos, que nosotros por ser uruguayos no lo podíamos cantar y a su vez vos ya lo habías cantado. Nos querías sacar el micrófono cuando vos ya habías cantado temas», se la siguió Augusto.

Más adelante, Algorta intervino y comentó: «Había varios en la fiesta diciendo que este tema era para que lo canten argentinos, no uruguayos».