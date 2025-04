Luis Ventura reveló lo que pasó tras su denuncia: «Custodiado» 

Luis Ventura preocupó al anunciar en televisión que recibió fuertes amenazas recientemente, y este lunes 28 de abril reveló en sus redes sociales lo que está viviendo tras haber llevado estos mensajes a la justicia.

¿Qué dijo Luis Ventura sobre su vida actual tras las amenazas?

El periodista compartió en su cuenta oficial de Instagram un video donde se lo ve en una vereda mientras habla con distintos agentes de la Policía para contarles lo que estaba viviendo junto a su familia.“Custodiado hasta las bolas. Del sábado en adelante tengo custodia en Lanús, en Capital y en América TV con personal de la Comisaría 14”, explicó junto a las imágenes el conductor.

Y por último, Luis Ventura escribió en sus redes: “Es lo que me toca y me consideran en todo momento. Hice la denuncia en la Justicia y esta es la devolución, lo quería decir”.

¿Qué dijo Luis Ventura sobre las amenazas que recibió?

Desde A la tarde el periodista reveló al aire: «Esta vez fue inhumano y salva, asesino. Decir que te van a decapitar… no es una palabra que se escuche frecuentemente, y sobre todo cuando involucran a tu familia», y sumó: «También recibí agresiones físicas en varias oportunidades. Yo no participé de la mayoría de los programas que tenían que ver con Canosa porque no quería entrar en eso».

«Los que me amenazan me meten con el tema de Lizy, la pedofilia… Me dijeron que me corra, que deje de boquear y que me van a venir a buscar. Son amenazas descabelladas, con un dejo de locura…», cerró Luis Ventura en vivo.