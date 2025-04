La difícil noticia que recibió More Rial tras anunciarse como Tarotista online 

More Rial en Instagram.

No son los mejores días para Morena Rial, quien transita una prisión domiciliaria luego de estar relacionada con una banda delictiva. Este fin de semana, su ex Facundo Ambrosioni, se casó con su novia Camila Triviño en una iglesia de Córdoba junto a sus familiares y seres queridos.

En medio de todo el festejo, se supo que Morena recibió una dura noticia que la afecta porque es una herramienta laboral.

¿Qué le pasó a More Rial que deberá empezar todo desde «cero»?

A la hija de Jorge Rial le cerraron su cuenta de Instagram, lugar donde constantemente comparte información y en los últimos días se había lanzado como Tarotista Online. “More cambió de cuenta por baja de la anterior”, informó el abogado Alejandro Cipolla.

De esta manera, la hija de Jorge Rial tuvo que comenzar de cero con sus redes y abrió una nueva cuenta de Instagram en la que hasta el momento obtuvo 19 mil seguidores.

Así las cosas, Morena estrenó su cuenta con un picante mensaje que no pasó desapercibido. “Aunque me quieran callar, no lo van a lograr”, escribió en una historia.

Además, sus seguidores/as le pidieron que cuente un chisme de Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. «Está de novio con Brenda Asnicar! Esta relación es anterior a Wanda. Para que se entienda, jugaba a dos puntas», contó en su nueva cuenta.

Morena Rial cambia de rumbo y anuncia sesiones de tarot virtuales

Mientras espera que la Justicia termine de resolver su situación por las denuncias de robo en su contra, no descarta ocupar su tiempo con otras cosas. “Voy a comenzar con sesiones online de tarot”, anunció la hija de Jorge Rial.

“¿Te gusta el tarot?”, le preguntó un seguidor en Instagram, y ella respondió: “Me encanta. Hoy hablando con Alejandro (Cipolla, su amigo), creo que voy a comenzar con sesiones online”, respondió la mediática.

Por su parte, Cipolla destacó que es algo que ella tiene deseos de encarar ya que es una de sus pasiones: “A ella le gusta mucho. Es mi tarotista personal. La rompe. Creo que va a emprender con ese proyecto”.

Morena Rial tuvo ganas de tener su propio centro de estética y para ello pretendía contar con la ayuda económica de su padre para lograrlo, pero finalmente él no accedió. Después declaró que nunca trabajaría en un supermercado y aseguró que le gustaría tener una oportunidad como panelista en la televisión, pero las denuncias en la Justicia le complicaron su llegada a los medios de comunicación más tradicionales.