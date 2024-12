Gran Hermano: Ulises eligió no autonominarse y Brian lo trató de cobarde

Gran Hermano tuvo un programa picantísimo durante la noche de martes. Ulises, el líder de la semana uso sus dos beneficios y recibió uno extra: poder autonominarse. Sin embargo, el cordobés decidió quedarse afuera de la placa y Brian, recién sancionado, lo trato de cobarde y falso.

Brian durísimo contra Ulises: «Me parece que no es muy picante que digamos”

Ulises Apóstolo es el tercer «líder de la semana« de esta edición de Gran Hermano. Como siempre, el ganador recibe beneficios que lo ponen en una posición complicada: puede nominar a dos compañeros, darle inmunidad a uno y bajar de la placa a otros dos.

Ayer el cordobés hizo uno de su primer beneficio dándole inmunidad a Giuliano Vaschetto, con quien generó más cercanía desde que ingresó a la casa. Por otro lado, los perjudicados por el líder fueron Santiago Algorta y Andrea Lázaro, ya que Ulises los subió a ambos a placa.

Sin embargo, el conductor Santiago Del Moro tenía una decisión más para darle a Ulises. El nuevo líder de la semana tuvo solo por esta ocasión la posibilidad de autofulminarse para «probarse en placa». Ante esto, el politólogo decidió no autonominarse, ya que previamente ya integró dos placas.

En ese momento Brian Alberto aprovechó que estaban en vivo para tirarle una chicana a su compañero. “Le quería preguntar a Uli, porque veo que le gusta exponer a gente, si lo que hizo con Petrona es genuino o lo está haciendo por estrategia de juego”, lanzó sin dudar.

“Ayer lo escuché decir que era una persona que no estaba desarrollada intelectualmente, y hoy lo ves abrazándola y conmocionándola como para llevarla para su bando”, continuó durísimo el vendedor.

Entonces, terminó con un contundente comentario: “Quería aprovechar para decir qué tan picante que dice ser él, que ‘soy picante, soy picante’, y no usó la autofulminante para probarse. Me parece que no es muy picante que digamos”.

“Es una lástima, la verdad, la actitud de Brian. Me sorprende. Yo si pudiera salvarlo, lo salvaría, sinceramente. Lo hablé recién con sus amigos cercanos”, se defendió el líder de la semana y no comentó más nada al respecto.