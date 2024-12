Preocupación por el rating de Gran Hermano: no rindió pese a la final de Bake Off Famosos

La entrevista a Renato Rossini, el último eliminado de “la casa más famosa del país” no rindió como se esperaba. Si bien Gran Hermano fue lo más visto de este lunes en la televisión abierta argentina, no fue por mérito propio, sino por la “pantalla caliente” que le dejó la final de Bake Off Famosos.

El rating de Gran Hermano

El promedio de 14 puntos que consiguió Gran Hermano, el programa conducido por Santiago del Moro, se explica por los picos del comienzo del mismo. Mientras más avanzaba la noche, más caía el rating, incluso por debajo de los dos dígitos.

Por ejemplo, a las 23:41 el tanque de Telefe marcaba pisos de 9.6 puntos de rating. De hecho, la táctica del canal de las pelotas de dividir las marcas de sus ciclos del prime time dejan al descubierto esta tendencia. La primera parte marcó 14 puntos y la segunda 10.5, apenas en los dos dígitos.

La «puerta giratoria», la novedad en Gran Hermano

Mientras transcurría la segunda gala de eliminación en Gran Hermano, hubo un importante anuncio por parte del conductor del reality de Telefe, Santiago del Moro. La noticia se dio a conocer antes de confirmarse el segundo eliminado de la casa más famosa del país.

“El que quiera irse, que se vaya”, dijo Del Moro al presentar “La puerta giratoria” en Gran Hermano. A modo de cuestionamiento a los jugadores que hacen críticas al programa o a la casa, el conductor ofreció la posibilidad de irse, al que quiera, de forma inmediata a través de esta puerta giratoria.

“El que le parece que algo está mal, que no le gusta algo del programa, ponemos a disposición la puerta giratoria para salir eyectado del juego en este momento. Esto es irse ya”, explicó. La novedad dejó atónito a los jugadores.

Con información de NA