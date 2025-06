Gravísima denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi: lo acusa de quemar la mascota luego de su muerte 

Wanda Nara no frena en su embestida contra Mauro Icardi en medio de los trámites de divorcio en Italia. Desde Ibiza, la conductora le contó al notero de LAM (América) Santiago Riva Roy lo que habría hecho Mauro Icardi con Coco, un perro que tuvieron juntos, después de morirse.

Que hizo Mauro Icardi con la mascota según Wanda Nara

“Wanda me acaba de decir que cuando murió uno de los perros que tenían en familia, un Weimaraner, Mauro lo quemó, lo prendió fuego en la parrilla, y las nenas lo vieron”, lanzó.

Y reafirmó: “Wanda me acaba de decir que quemó el perro de la familia en la parrilla”.

En el panel comenzaron a debatir si era verdad o mentira lo que había dicho la mediática. Yanina Latorre aseguró que cuando se ve acorralada suele mentir, mientras que Ángel de Brito opinó que al futbolista del Galatasaray de Turquía “se lo ve violento”.

🗣️ WANDA NARA: "LA RELACIÓN DE LA CHINA Y MAURO EMPEZÓ HACE AÑOS"



"Lo que hace él me parece violento".



Yanina Latorre dio detalles del escándalo judicial que enfrenta Wanda Nara con una plataforma de contenido erótico

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, reveló este miércoles el problema judicial que enfrenta Wanda Nara con una plataforma de contenido erótico.

«Empezó a usar el contenido de Divas Play para subirlo a su Only Fans«, contó la presentadora mientras mostraba las imágenes que reutilizó la cantante de Bad Bitch.

«Tenía exclusividad y se cagó. Divas Play le empezó a escribir, nunca más le contestó un mensaje, nunca le devolvió el contenido y finge demencia», sumó Yanina y agregó: «Divas Play le hace juicio».

Luego, la comunicadora explicó: «Hablé con la gente de Divas Play y le están haciendo juicio. El juicio como es desde Uruguay, es otro país, es con un exhorto. Wanda todavía no se presentó a derecho y no puso abogado. ¿Qué puede pasar? Si ella no se presenta a derecho, la vida de Wanda se está desmoronando, no entraría nunca más a Uruguay».

«Hasta que no termine este tema, porque Uruguay no es como acá, no se jode, vos te mandás una cagada y cuando llegás a Punta del Este no te dejan entrar», remarcó.