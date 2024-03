Guillermo Coppola desmintió las escenas de su serie biográfica que involucran a Yuyito Gonzalez y Alejandra Pradón

Luego del estreno de la serie biográfica de Guillermo Coppola, interpretado por Juan Minujín y producida por Star+, se desató la polémica debido a las insinuaciones que hace la ficción sobre sus exparejas.

Por un lado, se insinúa que, antes de ser pareja del representante, la exvedette Alejandra Pradón fue amante de Diego Armando Maradona cuando él ya estaba vinculado a su exesposa Claudia Villafañe. Esto le molestó a Pradón, quién le dijo a Intrusos: «No me gustó nada lo que vi. Llamé a Claudia Villafañe porque para mí la que importa en mi vida y en lo personal es ella«.

Por otro lado, la ficción también muestra que Coppola le pidió a su la madre de su hija Bárbara, Amalia «Yuyiyo» González, que abortara su embarazo. Debido a esto, el representante de deportistas salió a aclarar lo que se vio en la serie.

“Con Yuyito tuvimos una charla amena y cómoda, totalmente. Soy padre de una hija hermosa, arquitecta, Barbarita. Y abuelo de una nieta extraordinaria. Todo bien. Familia. Podés estar molesto por algo, pero nada. Por ahí me dijo: ‘¿Tanto te insultaba?’. No, fue un solo insulto” contó en diálogo con LAM (América).

«Hoy ella salió con ese tema diciendo que no había existido tal situación, que jamás yo hubiera hecho una cosa así. No estaba preparado ni nada, yo no sabía que iba a salir (la escena en la serie). A mi no me molestó porque yo sabía que no era así. Yo tengo una hija hermosa y no tengo que rendir examen con ninguna hija porque tengo una relación estupenda con todas. Y feliz de ser padre de cuatro hijas. Se encargó ella sin saberlo, no sabía que iba a salir con ese tema” continúa diciendo Guillermo.

Luego, contextualiza el momento en el que su ex le contó que estaba embarazada: «Hacia meses que había empezado con Diego. Me da esa noticia. Ella largando su carrera. Podía haber sido, podía haber tenido una reacción semejante. Pero no es mi estilo, no es mi forma«.

Eso no existió y si hubiese existido, era un tema con el que yo hubiese dicho: ‘Sí, fue una reacción del momento’. Pero la nena nació, felices» continuó Coppola.

Luego, tocó el tema que indignó a su otra ex, Alejandra Pradón. “La ficción es la ficción, yo me banqué todas. La señora Alejandra Pradón salió conmigo, doy fe” dijo y agregó en todo de broma: “Vamos a ir a buscar a los guionistas, los directos y todos los que hicieron esas escenas”.

“Si alguna duda tienen, me la preguntan como me estás haciendo vos ahora. No sabía que Alejandra salió a aclarar como fue, pero me parece bien. Con ella vivimos, viajamos, salimos.Lo que pasa es que había salido una tapa de una revista de Alejandra con Diego adelante en una camioneta. Pero bueno, las figuras eran ellos” aclaró el malentendido el entrevistado.

Unos días antes de la entrevista, Yuyito González habló con Guillermo mediante llamada telefónica en el programa que conduce. Fue en ese momento que la exvedette expresó: «Yo le quiero decir a la gente, que nunca existió que Guillermo Coppola diga de no tener a nuestra hija. Gente, no sucedió, yo no sé qué pasó en la serie, el autor, todo bien, la escena está buenísima».

«Y yo le decía a Bárbara, a nuestra hija…Me puse mal, lloré y todo, y le dije: `nunca existió que tu padre diga eso» dijo González.