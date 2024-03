Lisandro Navarro ingresó a la casa de Gran Hermano en el congelado: qué sorpresa les dejó a los jugadores

Lisandro «Licha» Navarro, quien fue eliminado de Gran Hermano por el voto de la gente, ingresó a la casa con 3 sobres que alteraron el juego. Además, dos jugadoras no pudieron contener la risa y resultaron sancionadas.

El participante que salió de la casa hace casi un mes reingreso en el «congelados» para llevarle tres sobres a sus antiguos compañeros de certamen. Estos traían consignas que podrán tener grandes cambios en la casa. “Estás fulminado”,“Esta semana tus votos valen doble” y “Esta semana solo tendrás un voto” leían las consignas que llevó Licha.

Además, el exjugador podía elegir a quien le daría estos comunicados sorpresa, aunque desconocía su contenido. Los elegidos finalmente fueron Rosina, quien solo tendrá un voto esta semana, Martín Ku, quien quedó fulminado y Emmanuel que ahora tiene voto doble.

El antiguo participante entró vestido de traje y muy sonriente. Saludó a todos y se presentó con los nuevos participantes, a quien él no conocía. Cuando pasó enfrente de Bautista le dio un sentido abrazo y le recordó que lo quería mucho. También, le dio un beso en la frente a Nicolás y a Martín, quienes fueron sus amigos dentro de la casa.

Esto emocionó mucho a los tres hermanitos, ya que habían quedado muy angustiados y movilizados con su salida pues era el «padre» del grupo.

Con la entrada de Lisandro hubo dos jugadoras que no pudieron aguantar la risa, una fue Catalina y la otra Rosina, quien también le contestó cuando le pregunto como estaba. Esto implicaría que rompieron las reglas del juego puesto que durante el congelados los «hermanitos» no pueden ni moverse ni hablar.

Antes de irse, el participante eliminado les dejó un regalo: una botella de espumante para que compartan por el cumpleaños de Furia.

Lisandro volvió a la casa y dejó unos ¿regalos? 🤔



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 19, 2024

«A los que creen que no los extraño, los extraño igual. Cada vez que los veo me pasan un montón de cosas, es raro verlos de afuera y me pone feliz cuando me nombran en alguna charla, les deseo lo mejor, principalmente a las amistades que coseché acá adentro» expresó Lisandro antes de retirarse de la casa.

El que se mueve pierde: hubo sanciones por el incumplimiento de las reglas

Luego de que sonara la alarma que indicaba el inicio del congelado varios jugadores hablaron. Sin embargo, debido a que Catalina y Rosina se rieron y hablaron cuando el visitante ya había ingresado a la casa «El Big» decidió que ellas serían las únicas sancionadas.

Ambas quedaron en placa por su infracción y no podrán ser salvadas por el líder de la semana.