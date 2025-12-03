Guillermo Francella contó el fuerte choque que sufrió en España antes de filmar su nueva película

Guillermo Francella relató en primera persona el fuerte choque que sufrió en Fuerteventura, España, apenas 24 horas antes de comenzar el rodaje de Playa de Lobos, su nueva película. El actor compartió la experiencia durante su visita a El Hormiguero, donde estuvo invitado para promocionar el film que coprotagoniza con Javier Veiga y que se estrena esta semana, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El choque que activó los airbags y asustó a Guillermo Francella antes de filmar en España

Durante la entrevista, Francella repasó paso a paso lo ocurrido aquella noche, un episodio que pudo haber tenido consecuencias graves, pero que finalmente quedó en un gran susto y algunos golpes para él y sus acompañantes.

El accidente ocurrió tras una cena en la que participaban su hermano, la productora Florencia y la hija de ella. Fiel a su estilo, el actor no perdió la ironía al describir la particular geografía vial de la isla:

“¿Qué hay detrás de esas rotondas? No podés creer que haya una tras otra. Salís de una y aparece otra… ¿hasta cuándo? Nunca terminan”, bromeó, y agregó que muchas no tienen iluminación, un detalle que podría haber influido en el siniestro.

Según relató, el choque se produjo cuando se perdieron usando Waze y debieron retomar una rotonda. “Entramos nuevamente, miro y veo que viene un auto con las luces encendidas. Le digo: ‘¡Florencia!’, y ¡pum! choque”, recordó.

El impacto activó los airbags y provocó lesiones leves. “Me lastimé bastante. Mi hermano también: se golpeó la cabeza contra la de la hija de Florencia”, contó.

A pesar del susto inicial, todos pudieron salir por sus propios medios. “Fue un susto enorme… Bajamos y, por suerte, estábamos bien, solo con algunos golpes”, aseguró. Con humor, sumó: “Gracias a Dios no me lastimé la cara, porque al día siguiente tenía que filmar”.

Para cerrar, Francella destacó un detalle insólito: la ambulancia llegó casi de inmediato. “Parecía preparado, porque apareció enseguida. Fue tan rápido que parecía un ensayo”, dijo entre risas