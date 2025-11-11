El universo de «El Encargado» crece con “Zambrano”, la serie sobre el médico interpretado por Goity

Hay veces que los personajes secundarios de una serie logran tal nivel de popularidad que terminan eclipsando a los protagonistas. Cuando eso ocurre, suele nacer una spin-off: una nueva ficción centrada en ese personaje, con vida propia e independencia de la historia original.

“Zambrano”: la nueva serie de Disney+ que expande el universo de El Encargado

Ese es precisamente el caso del doctor Matías Zambrano, interpretado por Gabriel “el Puma” Goity en la exitosa serie El Encargado, protagonizada por Guillermo Francella. Su carisma, su tono irónico y sus apariciones memorables conquistaron al público desde la primera temporada, convirtiéndolo en uno de los personajes más celebrados del universo creado por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

La repercusión fue tal que Disney+ decidió avanzar con una serie derivada titulada “Zambrano”, que ya se encuentra en etapa de preproducción. Según trascendió, la nueva ficción explorará con más profundidad la vida personal y profesional del excéntrico médico, manteniendo el tono de humor ácido y observación social que caracteriza al original.

Si todo avanza según los planes, “Zambrano” llegará al catálogo de Disney+ entre mediados y fines del próximo año, ampliando el universo de El Encargado y consolidando a Goity como uno de los actores más versátiles y queridos de la televisión argentina.

Fuente: @LuccaMelpiOK y NA