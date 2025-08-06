Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati: “Tenía 15 años ¿Qué hizo?” 

Luego de confirmarse que los restos óseos hallados en la casa donde vivió Gustavo Cerati, en Coghlan, pertenecen a Diego Fernández Lima, sus familiares directos encontraron algo de paz interna. Según contaron, su padre había fallecido buscándolo tras su desaparición en 1984.

El dolor del hermano del joven enterrado en una casa donde vivió Gustavo Cerati: «Necesito justicia»

La resolución del caso comenzó a gestarse cuando el sobrino de Diego, hijo de su hermano Javier Fernández, vio la investigación realizada por Julián Padilla para TN y animó a su abuela paterna, de 87 años, a presentarse para comparar su ADN con el de los huesos encontrados. La coincidencia despejó las dudas sobre la identidad del adolescente asesinado a los 15 años, y entonces su hermano Javier habló con América Noticias.

Completamente quebrado, recordó a su papá: “Mi padre murió buscando a mi hermano. Fue en el año ‘91. Lo atropelló una camioneta en Galván y Congreso, ahí nomás de donde estaba Diego”.

“Justicia. Necesito justicia por mi hermano, por mi papá que se murió buscándolo, por mi mamá, por mi hermana y por mí”, comenzó diciendo Javier. “Tenía 15 años. ¿Qué hizo? No me entra en la cabeza. Era bueno, jugaba en Excursio, iba al colegio, tenía amigos…”, sumó a su relato.

¿Cuántos años tenía javier cuando Diego desapareció?

A la hora de recordar los últimos momentos con su hermano, relató que él solo “tenía 10 años, era chiquito”. “Se fue de acá comiendo una mandarina, le dijo a mi mamá que se iba a la casa de alguien y al colegio”, aunque no recuerda a qué lugar se dirigía.

“En su momento, mi mamá y mi papá hablaron con la policía… Interrogaron a todos los chicos del colegio. Mi mamá tiene 87 años y a veces, pobre, no recuerda bien”, agregó el hombre de 50 años, y contó que durante años creía que “lo chuparon” algunos rezagos de la dictadura por estar en la agenda de alguien.

Mauro Szeta le preguntó si la dirección de la calle Congreso al 3700 en Coghlan significaba algo para la familia. “No, la verdad que no. Sabíamos que había un testigo que iba en un colectivo y le gritó ‘¡qué hacés Gaita!’, porque así le decían”, recordó.

El mensaje del club Excursionistas sobre el joven enterrado al lado de la casa donde vivió Gustavo Cerati

«El Club Atlético Excursionistas expresa su estupor y tristeza por las noticias acerca de Diego Fernández Lima, quien fuera futbolista de nuestra institución al momento de su desaparición. Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo a toda su familia y deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, escribieron en las redes sociales de la entidad del Bajo Belgrano.

Además, compartieron una foto del joven y un viejo recorte de una revista en la que Daniel Viviani, histórico dirigente y socio vitalicio de Excursionistas, recordaba con enorme dolor a Diego, tiempo después de su desaparición en 1984.

“(Queríamos) recordar a uno de los chicos más queridos de este plantel que a mediados del año pasado desapareciera de su casa, me refiero a Diego Fernández Lima. Mi querido gallego, siempre te recordamos. Cada vez que nos reuníamos en el vestuario para salir a jugar un encuentro por el campeonato o las finales, se juntaban las manos y nuestro esfuerzo era por dos cosas: por Excursionistas, por el gallego. Y también el grito del partido final, cuando apretados en el vestuario al grito de ‘se siente, se siente, el gaita está presente’, alguna lágrima corrió por mi cara al recordar a aquel nene que llevaba a Montevideo años atrás”.