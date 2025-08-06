Fabián Cubero y Nicole Neumann nuevamente en guerra: la denuncia del futbolista

Hace un año Nicole Neumann y Fabián Cubero firmaron la paz en un histórico acuerdo impulsado por el abogado Roberto Castillo, tras ocho años de tironeos legales por la separación, pero la tregua duró poco y ahora él la denunció por incumplimiento.

Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann por incumplimiento del acuerdo legal

En LAM, Ángel de Brito leyó el documento en el que los abogados del ex futbolista de Vélez Sarsfield presentaron a la Justicia acusando a la modelo de no cumplir con el régimen de comunicación con sus hijas según el documento firmado por ambos.

«Nicole ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas. Solicito que se impongan sanciones combinatorias: que se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa de pasajes de ida y de vuelta ante cualquier viaje internacional«, solicita en la denuncia Cubero.

«El mismo escándalo que Vicuña con la China Suárez», agregó De Brito.

Nicole Neumann explicó los motivos por los cuales renunció a Los 8 escalones tras la llegada de Pampita

Nicole Neumann y Pampita supieron ser enemigas declaradas desde que comenzaron sus respectivas carreras arriba de las pasarelas hace casi tres décadas. Claro que hace un par de años Guido Kaczka se encargó de «amigarlas» al reunirlas en el jurado de Los 8 escalones, el ciclo de preguntas y respuestas de El Trece.

Si bien las chicas, ya mujeres grandes las dos, lograron dejar atrás todo tipo de enojo y malestar del pasado compartiendo las grabaciones del programa, lo concreto es que justo cuando Carolina Pampita Ardohain fue elegida para suceder a Kaczka en la conducción, dado que él está a cargo de otro formato en el mismo canal, Neumann dejó su lugar en el panel de Los 8 escalones.

Lo cierto es que Nicole Neumann renunció y las especulaciones no tardaron en multiplicarse, donde muchos intuyen que la rubia no habría tolerado quedar con un rol menos importante que su colega en el programa, motivo por el que habría dado el portazo.

Ángel de Brito reveló que la contactó para consultarle por su llamativa ausencia y su respuesta fue clara.

“Antes de ir a Europa había avisado que no volvía por diferentes temas personales y de tiempos”, confió el conductor de LAM leyendo el mensaje que Nicole había respondido. Y sobre la conducción de Pampita y la incidencia en su salida, Neumann fue terminante.

“Me enteré de que empezaba un nuevo ciclo y era obvio que iban a decir que me bajaba por Carolina, pero ya estaba hablado desde antes con la producción. Estoy manejando los tiempos para hacer mucho desde casa, ya que Cruz demanda mucho”, concluyó tajante.