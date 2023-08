Habló la mamá de Mariano Caprarola: «Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes»

El jueves 17 de agosto murió Mariano Caprarola. Tenía 49 años. A una semana de la triste noticia habló Fady, la madre del asesor. En una entrevista con Revista Gente, Fady contó que su hijo se preocupaba sobremanera por cuidarla.

“Él siempre me preguntaba cómo estaba y si me dolía algo. Estaba muy pendiente de mí y de mi salud. Tenía una desesperación por tener una mamá de tantos años y pensar que me podía pasar algo”, reveló la mujer de 92 años en la charla.

“Creo que Dios dispuso esto para evitar que yo me vaya antes que él y que Mariano no sufriera mucho. Él me decía: ‘El día que no estés, me voy atrás tuyo’. Me hacía mal, pero me lo decía siempre”, reveló Fady.

“A Mariano lo tengo acá. Fuimos a buscar las cenizas y está conmigo al lado de sus ‘chicas’. Él tiene, o tenía, tres estatuillas de vírgenes. Cuando se iba a trabajar o volvía a su casa les decía: ‘Hola, chicas’. Entonces pensé que era el lugar más indicado para poner la urna. Creo que era lo más lógico que estuviera con ‘las chicas’, ¿no?”, reveló la mujer en la entrevista.

“El día de su cumpleaños fuimos al mediodía a una parrilla a la que íbamos siempre. Cuando nos íbamos el dueño nos invitó la comida. Rápidamente los que estaban en las otras mesas lo vieron y se empezaron a sacar fotos con él. Sinceramente me da orgullo”, cerró Fady.

De qué murió Mariano Caprarola

Mariano Caprarola, panelista de La Jaula de la Moda, el programa de Magazine, murió a los 49 años producto de un shock hemorrágico que desencadenó en un paro cardíaco, reveló el periodista de espectáculos, Ángel De Brito.

El conductor de LAM señaló también que la muerte de Caprarola está vinculada a una cirugía estética que se practicó hace un tiempo con Aníbal Lotocki, señalado por mala praxis en otros casos de famosos, como el de la modelo Silvina Luna.