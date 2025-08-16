HBO Max trae de vuelta al vampiro más temido con la esperada remake de Nosferatu .

HBO Max busca consolidarse como una de las plataformas más elegidas del mundo y renueva su catálogo con la esperadísima remake de Nosferatu: la versión de Robert Eggers del clásico inmortal que revolucionó el cine de terror en 1922.

De qué trata «Nosferatu», el gran estreno de HBO Max

HBO Max estrenó la esperadísima remake del clásico de terror Nosferatu, generando gran expectativa entre los fanáticos del horror y quienes buscan nuevos títulos escalofriantes en la plataforma. Esta apuesta combina la fuerza del clásico original con una versión actualizada, diseñada para atraer tanto a los seguidores del cine de terror clásico como a quienes buscan emociones intensas y novedosas.

Con escenas impactantes, suspenso sostenido y un respeto absoluto por la esencia de la obra original, el estreno se perfila como una de las opciones más elegidas por los suscriptores que quieren sumergirse en nuevas experiencias dentro del género de terror.

Sinopsis

Un agente inmobiliario necesita vender un castillo cuyo propietario es el excéntrico conde Graf Orlock. El conde, en realidad, es un vampiro milenario que esparce el terror en la región de Bremen, y se interesa en Ellen, la mujer de Hutter.

De qué trata

Nosferatu es una adaptación contemporánea del icónico filme de 1922, dirigido por F.W. Murnau. La historia sigue a Ellen Hutter, una joven casada que se ve aterrorizada por el Conde Orlok, un vampiro ancestral cuya presencia trae consigo tragedia y desesperación. La película mezcla elementos de horror gótico con una estética visualmente impactante, sello distintivo del director Robert Eggers, reconocido por su trabajo en El Faro.

La trama se sitúa en la ciudad alemana de Wisborg, donde el joven agente inmobiliario Thomas Hutter es enviado a Transilvania para concretar un misterioso trato con el enigmático Conde Orlok. Mientras Hutter está lejos, Ellen empieza a experimentar sucesos extraños en su hogar, evidencias inquietantes de la presencia del vampiro. La narrativa profundiza en la lucha de Ellen por protegerse a sí misma y a su esposo de la amenaza sobrenatural que se cierne sobre ellos, entrelazando tensión, misterio y terror en cada escena.

Desde su estreno a finales de 2024, la película superó las expectativas en taquilla y festivales, excediendo su presupuesto y obteniendo elogios de buena parte de la crítica especializada por su capacidad de renovar un clásico del cine. Este recorrido hizo que, al llegar a HBO Max, Nosferatu se convirtiera rápidamente en uno de los títulos más comentados y consumidos dentro de la plataforma, consolidando su lugar como una apuesta destacada dentro del género de terror.