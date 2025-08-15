Para los amantes del drama basados en historias reales, «Un espía entre amigos» es la miniserie ideal. Protagonizada por Damian Lewis y Guy Pearce, esta producción cuenta la historia de “los 5 de Cambridge”, cinco agentes de los servicios de inteligencia británicos de los niveles más altos, que resultaron ser espías de la Unión Soviética. Te contamos todos los detalles.

«Un espía entre amigos»: la serie sobre el caso real que sacudió a la inteligencia británica

«Un espía entre amigos» cuenta la historia del caso real sobre «los 5 de Cambridge«; un drama de espías protagonizado por Damian Lewis y Guy Pearce. La serie, adapta el libro de Ben Macintyre «Un espía entre amigos: la traición de Kim Philby«. De la adaptación se encarga Alexander Cary, guionista británico que trabajó en varias temporadas de Homeland.

La amistad de más de dos décadas de dos espías británicos se rompe por una traición que sacudió los cimientos de su relación. Ambientada en la Guerra Fría, la trama explora temas de lealtad, confianza y la compleja naturaleza del espionaje. A lo largo de seis episodios la producción se basa en las consecuencias de la deserción del oficial de inteligencia británico de la KGB, Kim Philby, y la compleja relación con su amigo y colega del MI6, Nicholas Elliott.

Sinopsis

«Londres, 1963. Nicholas Elliott (Damian Lewis), un importante agente del servicio de inteligencia británica, recibe la delicada misión de vigilar de cerca a su amigo y colega Kim Philby (Guy Pearce), tras salir a la luz que ha estado trabajando para la KGB durante más de 20 años. Elliott debe viajar hasta Beirut para traerlo de vuelta y extraer una confesión. Pero, poco después de su encuentro, Philby deserta a la Unión Soviética sin dejar rastro y Elliott debe volver a Londres con su lealtad bajo sospecha. Mientras intenta encajar la traición personal de su amigo, Elliott se ve inmerso en un concienzudo interrogatorio con el fin de determinar si colaboró en la huida de Philby o si solo ha sido una víctima más de su doble vida».

Kim Philby: El personaje que inspira esta atrapante historia

Kim Philby pasó a la historia por ser uno de los mejores espías del mundo. Bajo su nombre en clave Stanley, se le incluyó entre los denominados cinco de Cambridge, conformado por los espías británicos reclutados por la Unión Soviética y posteriormente expuestos que filtraron información a la URSS durante la Segunda Guerra Mundial.

El libro que inspiró la serie homónima.-

Actualmente, «Un espía entre amigos» (título original: A Spy Among Friends) está disponible en HBO Max. La serie cuenta con subtítulos en español y cuenta con una temporada completa de seis episodios.