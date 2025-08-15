Netflix posee una gran cantidad de producciones argentinas, con películas y series de todas las épocas, la plataforma siempre tiene una joya por descubrir.

En este caso, nos remontamos a una película del año 2006, protagonizada por Ricardo Darín, una de esas películas que, pese a no ocupar los primeros lugares en el catálogo, logra dejar una marca profunda en quien se anima a descubrirla. Te contamos de qué se trata «La educación de las hadas«, un drama de coproducción hispano-francesa dirigido por José Luis Cuerda y basado en la novela homónima de Didier Van Cauwelaert.

Netflix: Ricardo Darín protagoniza una joya escondida para emocionarse

Netflix ofrece una variedad de producciones encabezadas por Ricardo Darín, sin embargo pocas logran captar la intimidad y melancolía que transmite «La educación de las hadas» una película de coproducción hispano-francesa, de 95 minutos, estrenada en 2006.



Basada en la novela de Didier Van Cauwelaert, la película se destaca por su drama emocional y un elenco que da vida a personajes complejos con actuaciones contenidas. La dirección, bajo José Luis Cuerda, apuesta por una fotografía cuidada, un ritmo pausado y una mirada sutil sobre el amor, la pérdida y las decisiones que modifican la vida para siempre.

En un catálogo como el de Netflix, esta película ocupa un lugar distinto; no se trata de una historia de giros explosivos, ni de tramas policiales que mantengan la tensión en cada minuto. En este caso, por el contrario, la fuerza reside en el silencio, la mirada y la pausa.

Netflix: Sinopsis y reparto de «La Educación de las Hadas», el drama protagonizado por Ricardo Darín

Sinopsis oficial de Netflix

«Tras encontrar el amor en una ornitóloga y su hijo, un fabricante de juguetes emplea historias fantasiosas para ayudar al chico cuando la felicidad que tienen se ve en peligro».

La historia se centra en Nicolás, un inventor de juguetes que, casi por azar, entra en la vida de Ingrid, una ornitóloga que ha enviudado recientemente, y de su hijo Raúl. Lo que comienza como un vínculo casual, se transforma en una relación cada vez más íntima, hasta dar forma a una aparente armonía familiar.

Sin embargo, como en todo cuento que parece demasiado perfecto, un secreto oculto en el pasado de Ingrid irrumpe de manera inesperada, rompiendo el delicado equilibrio que Nicolás había logrado construir junto a ella y el niño. Es entonces cuando el espectador comprende que el verdadero núcleo de la historia no es la unión, sino la capacidad o la imposibilidad de sostenerla.

Reparto