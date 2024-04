Henry Cavill habló de Shakira: ¿Qué dijo?

Tras la separación de Shakira y Gerard Piqué, se relacionó a la cantante con el actor Henry Cavill. Las teorías surgieron a raíz de que en 2015, durante su paso por la alfombra roja, el galán de cine reaccionara en plena entrevista al tener la impresión de ver a Shakira caminando en el lugar de la presentación. Ese instante se viralizó tras quedar capturado en cámara.

Henry cavill dice en entrevista que es muy fan de Shakira. Cuando eres una mujer mundial y hasta Superman sabe tu legado y otros te tiran hate, sabes que ella está más allá de todo. icónica 👸👏 pic.twitter.com/lxSx0y9nrn — Shakira World 💎 (@shakiracarla) April 10, 2024

Años después, en una entrevista que le hicieron a Henrry Cavill en el programa Despierta América, una le preguntaron por ese momento y si realmente se considera un fan de la cantante, por lo que sus compañeros con los que se encontraba en el set no dudaron en responder por él mientras se reían: “Claro que es un gran fan de Shakira, sus caderas no mienten”; el actor siguió la cuerda y mencionó: “Mis caderas no mienten, ella tomó esa idea de mí”.

Luego, al responder con algo más de seriedad, aseguró que en realidad es un gran fanático la cantante: “Sí, claro, soy un fan de Shakira. Cuando yo estaba creciendo, ella ya era una gran estrella de la música, ella sonaba en la radio todo el tiempo”, expresó.

Dicha confesión del actor de 40 años despertó un sinfín de comentarios en las redes sociales como: “Cuando él nació tenía 7 años Shakira, empezó muy chica en la música, o sea que sí puede tener razón en que creció escuchándola”; “Típico, dices que cuando eras bebé Shakira ya era famosa”; “Ay, Shakira, lo que te perdiste”; “Se puso nervioso”, y más.

Icónico momento en el que el actor Henry Cavill descubre a Shakira en la alfombra roja

Este es el video que captó el momento en que Henry Cavill se distrajo viendo a Shakira durante una entrevista, en ese momento se especulaba que el actor que da vida a Superman no era el único interesado en la cantante, ya que al parecer también había captado la atención de Chris Evans, el actor que interpretó al Capitán América.