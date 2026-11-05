Pan American Silver logró una ganancia de US$ 357 millones y analiza ajustes operativos

Pan American Silver presentó los resultados del último trimestre de 2026, donde obtuvo una ganancia neta de US$ 357 millones. En ese marco, la compañía revisó a la baja su previsión de producción de oro para todo el año y anticipó que la extracción de plata se ubicará cerca del límite inferior de sus estimaciones.

La minera canadiense informó sus resultados correspondientes al período finalizado el 30 de septiembre. En base a los resultados obtenidos, proyecta una producción de oro entre 660.000 y 680.000 onzas, por debajo del rango de entre 700.000 y 750.000 onzas que había previsto anteriormente.

Para la plata, mantuvo su estimación de entre 25 y 27 millones de onzas, aunque espera alcanzar el extremo inferior de ese rango. Entre los factores que explican esta perspectiva mencionó una mayor proporción de producción de oro respecto a la plata en el proyecto Cerro Moro, en Santa Cruz, así como una parada no planificada en la mina Huaron, en Perú.

La reducción de la previsión de oro responde principalmente a dificultades operativas en algunas de sus minas. Según indicó la empresa, en Jacobina, Brasil, se está implementando medidas para abordar problemas de sismicidad y observaciones realizadas por la Agencia Nacional de Minería de ese país.

Las inspecciones identificaron aspectos que requieren mejoras en los sistemas de ventilación y las salidas de emergencia de determinados sectores. Estos trabajos modificaron la planificación de la explotación y afectaron las perspectivas de producción.

En cuanto a la plata, la empresa explicó que la mayor participación del oro en la producción de Cerro Moro influirá en el volumen anual del metal precioso. También incidió una interrupción no prevista en Huaron, donde debieron realizar reparaciones en los cimientos del molino de trituración primaria.

La compañía destacó los resultados financieros del trimestre

Durante el tercer trimestre, Pan American Silver generó US$ 377 millones de flujo de efectivo libre atribuible y devolvió US$ 300 millones a sus accionistas mediante dividendos y recompras de acciones.

Con esos resultados, las devoluciones acumuladas durante los primeros nueve meses de 2026 llegaron a US$ 701 millones. La compañía destacó que su posición financiera le permite sostener esos retornos y continuar invirtiendo en proyectos de crecimiento.

«Pan American sigue generando un sólido flujo de efectivo libre», afirmó el presidente y CEO de la compañía, Michael Steinmann. El directivo mencionó entre las iniciativas de expansión los proyectos La Colorada, Jacobina y Timmins, que buscan incrementar la producción y reducir los costos en los próximos años.

En el tercer trimestre, la producción atribuible de la compañía alcanzó 6,07 millones de onzas de plata y 167.900 onzas de oro. La minera también informó avances en Juanicipio, México, donde completó la construcción de una cinta transportadora subterránea. Su puesta en marcha está prevista para fines de 2026 y permitirá mejorar el traslado del mineral hacia la superficie.