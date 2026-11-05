Aros destrozados en la NBA: 52, 42 y 40 puntos en una jornada inolvidable

Victor Wembanyama está listo para destruir la NBA y lo demostró con una soberbia actuación. El francés de San Antonio Spurs terminó con una planilla de 52 puntos, 24 rebotes y 8 tapas en la gran victoria sobre Dallas Mavericks (112-111).

Fue una noche de actuaciones enormes y aros destrozados, porque Luka Doncic aportó 40 puntos para otra victoria de Los Angeles Lakers (116-103 sobre Sacramento Kings) y Shai Gilgeous-Alexander brilló con 42 en el éxito de Oklahoma City Thunder ante Cleveland Cavaliers (124-116).

El francés hizo delirar al público texano, con una actuación memorable. (AFP)

Tremendo cierre y Wemby en llamas

Los Spurs, el equipo donde brilló Manu Ginóbili, protagonizaron un partidazo y, claro, todos los aplausos fueron para Wemby, quien estableció sus mejores marcas personales de puntos y rebotes. El francés llegó al descanso con 29 tantos, 15 rebotes y 5 tapas; se convirtió en el primer jugador con al menos 25 puntos, 10 rebotes y cinco bloqueos en una mitad desde que comenzó el registro jugada por jugada, en la temporada 1996-97.

¡Qué noche, Wemby! El gigante de los Spurs anotó, pero también defendió como ninguno. (AFP)

Su dominio incluyó 3 tapas en 13 segundos durante una misma posesión. Los Spurs tuvieron un diferencial de +23 con él en cancha y de -22 durante sus descansos. Pese a semejante producción, el resultado quedó abierto hasta el final: Kyrie Irving, autor de 29 puntos, falló el lanzamiento que pudo darle la victoria a Dallas a tres segundos del cierre.

El intratable Luka

Otro día en la oficina para Doncic: terminó con 40 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias en el triunfo de los Lakers sobre Kings. El esloveno, compañero de Chapu Nocioni en Real Madrid, convirtió 6 triples y 12 de sus 13 tiros libres, y encadenó su sexto partido con al menos 35 puntos.

Pura categoría. El esloveno lideró a los Lakers en la séptima victoria de la temporada.

Austin Reaves agregó 21 tantos para los Lakers, que mejoraron su récord a 7-2. Sacramento cayó a 1-7 pese a los 22 puntos y 12 pases gol del rookie Darius Acuff Jr. y los 16 tantos y 17 rebotes de Domantas Sabonis.

Castigó Shai y festejaron los Thunder

Gilgeous-Alexander sumó 42 puntos y regaló 8 asistencias para liderar el triunfo del Thunder ante los Cavs. Después de anotar 43 ante el mismo rival el lunes, volvió a marcar diferencias con cinco triples y 15 tiros libres convertidos. Oklahoma City quedó con un récord de 6-2.

Mirada fija y adentro. Gilgeous-Alexander fue incontrolable para los Cavs. (AFP)

El Thunder llegó a sacar 25 puntos de ventaja, pero debió resistir la reacción de Cleveland. Donovan Mitchell, quien terminó con 27 tantos, convirtió tres triples consecutivos en el tramo final para mantener con vida a los Cavaliers. James Harden agregó 19 puntos para los visitantes.