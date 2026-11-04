Charles Leclerc fue papá y dejó Brasil antes de la Fórmula 1: la tierna foto con la que presentó a Bianca

Charles Leclerc atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. El piloto de Ferrari se convirtió en papá por primera vez junto a su esposa, Alexandra Saint Mleux, y compartió la noticia con sus millones de seguidores a través de una tierna publicación en Instagram.

La pequeña, que recibió el nombre de Bianca, nació el martes 3 de noviembre de 2026. La pareja eligió anunciar su llegada este miércoles con una fotografía de los pies de la recién nacida, vestida con un conjunto rosa y escarpines blancos.

El anuncio llegó a pocos días del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, una competencia para la que Leclerc debió modificar su agenda con el objetivo de acompañar a su familia.

La tierna foto con la que Charles Leclerc anunció el nacimiento de Bianca

Leclerc, de 29 años, y Alexandra, de 25, publicaron una imagen de su primera hija acompañada por un mensaje breve: “Bianca. 3.11.26”, junto a un corazón blanco.

La publicación rápidamente recibió mensajes de felicitaciones y muestras de cariño de los fanáticos de la Fórmula 1, que celebraron la llegada de la nueva integrante de la familia.

La noticia también marca una etapa especial para la pareja, que se casó el 28 de febrero de este año en Mónaco, en una ceremonia privada.

Alexandra Saint Mleux es una creadora de contenido francesa vinculada al mundo de la moda y el arte, que suele acompañar al piloto en diferentes eventos y competencias internacionales.

Charles Leclerc dejó Brasil para acompañar a su esposa: qué pasará con Ferrari

El nacimiento de Bianca también tuvo consecuencias en la agenda deportiva del piloto monegasco.

Según informó TN, Leclerc regresó a Europa para acompañar a Alexandra durante el nacimiento de su hija, mientras Ferrari se prepara para disputar una nueva fecha del campeonato mundial.

La escudería confirmó que Dino Beganovic ocupará su lugar en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil, prevista para el viernes 6 de noviembre.

El joven piloto sueco-bosnio integra la academia de Ferrari y tendrá una nueva oportunidad de conducir el monoplaza del equipo italiano.

Por el momento, no se confirmó que Leclerc vaya a perderse la carrera del domingo 8 de noviembre. Se espera que regrese a Interlagos durante el fin de semana, aunque Ferrari todavía no precisó cuándo se reincorporará.

Un año especial para Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux

La llegada de Bianca completa un año de grandes cambios para la pareja.

Después de anunciar su compromiso en noviembre de 2025, Leclerc y Alexandra celebraron su casamiento en febrero de 2026, en Mónaco.

Meses más tarde confirmaron que esperaban a su primera hija, luego de que comenzaran a circular rumores sobre el embarazo.

Ahora, mientras el piloto continúa con sus compromisos en la Fórmula 1, la llegada de Bianca abre una nueva etapa en su vida personal, que ambos decidieron compartir con sus seguidores mediante una fotografía cargada de ternura.