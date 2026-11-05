Lámparas de sal del Himalaya: para qué sirven y por qué cada vez más personas las eligen para sus casas

Las lámparas de sal del Himalaya se convirtieron en uno de los objetos más elegidos para decorar dormitorios, livings y espacios de relajación. Su característico brillo anaranjado, su apariencia natural y la atmósfera acogedora que generan las transformaron en una tendencia que combina decoración, bienestar y ambientes relajantes.

Según una publicación difundida por MSN, estos objetos decorativos despiertan interés por los beneficios que tradicionalmente se les atribuyen, como mejorar la calidad del aire, favorecer el descanso y generar una sensación de tranquilidad. Sin embargo, aunque su luz tenue puede ayudar a crear un ambiente agradable, no todos esos efectos cuentan con respaldo científico.

Qué son las lámparas de sal del Himalaya y para qué sirven

Las lámparas de sal están elaboradas a partir de bloques de sal rosada, generalmente provenientes de depósitos minerales de la región de Pakistán, cercana al Himalaya.

En su interior llevan una pequeña bombilla que ilumina el cristal y produce una luz suave, con tonalidades que van del rosa al naranja intenso.

Su principal función es decorativa y ambiental. Se utilizan para generar una iluminación indirecta, especialmente en espacios donde se busca una atmósfera cálida y tranquila.

También son populares en rincones de lectura, salas de yoga y ambientes destinados al descanso.

Por qué recomiendan tener una lámpara de sal en el dormitorio

Uno de los motivos por los que estas lámparas ganaron popularidad es su iluminación cálida y tenue.

A diferencia de las luces blancas intensas, su brillo anaranjado puede resultar más agradable durante las últimas horas del día.

Colocar una lámpara de sal sobre una mesa de luz o un mueble auxiliar permite crear un ambiente acogedor para leer, escuchar música o relajarse antes de acostarse.

Aunque algunas personas aseguran que las ayuda a dormir mejor, no existen pruebas científicas de que la sal tenga propiedades especiales para mejorar el sueño. El posible beneficio está relacionado con la iluminación suave, algo que también puede conseguirse con otras lámparas de luz cálida.

Los beneficios de las lámparas de sal: qué está comprobado y qué no

A las lámparas de sal del Himalaya se les atribuyen diferentes propiedades relacionadas con la salud y el bienestar.

Entre las más difundidas se encuentran la capacidad de purificar el aire, liberar iones negativos, disminuir el estrés y aliviar problemas respiratorios.

Sin embargo, especialistas de Cleveland Clinic advierten que no existe evidencia científica suficiente para confirmar esos beneficios.

Tampoco se ha demostrado que estas lámparas eliminen cantidades significativas de contaminantes del aire o que puedan utilizarse como tratamiento para alergias y enfermedades respiratorias.

Su beneficio más concreto es la posibilidad de crear un entorno visualmente agradable, gracias a una iluminación suave que puede acompañar las rutinas de relajación.

Dónde colocar una lámpara de sal para decorar la casa

Una de las ventajas de estos objetos es que pueden incorporarse fácilmente a diferentes estilos de decoración.

En el dormitorio: sobre una mesa de luz o una cómoda, para generar una iluminación tenue antes de dormir.

sobre una mesa de luz o una cómoda, para generar una iluminación tenue antes de dormir. En el living: junto a libros, plantas o muebles de madera, para aportar calidez.

junto a libros, plantas o muebles de madera, para aportar calidez. En un rincón de lectura: como luz ambiental complementaria.

como luz ambiental complementaria. En espacios de meditación o yoga: para crear una atmósfera acogedora.

para crear una atmósfera acogedora. En el escritorio: como detalle decorativo que suaviza visualmente el ambiente.

Los tonos rosados y anaranjados combinan especialmente bien con madera natural, fibras vegetales, textiles claros y colores neutros.

Cómo cuidar una lámpara de sal para que dure más tiempo

Aunque parecen objetos resistentes, las lámparas de sal requieren algunos cuidados.

La sal puede absorber humedad del ambiente, por lo que no conviene colocarlas en baños, cocinas húmedas o cerca de ventanas donde reciban agua.

Para limpiarlas, se recomienda utilizar un paño seco, evitando sumergirlas o aplicar productos líquidos.

También es importante ubicarlas sobre una superficie estable, revisar el estado del cable y utilizar la bombilla indicada por el fabricante.

Si hay mascotas o niños pequeños, deben mantenerse fuera de su alcance, ya que ingerir sal en cantidades importantes puede resultar peligroso.

Lámparas de sal: una tendencia que combina naturaleza y decoración

Más allá de las propiedades que suelen atribuírseles, las lámparas de sal encontraron su lugar en los hogares por una razón sencilla: aportan una iluminación cálida y una estética natural.

Su textura irregular, sus tonos rosados y la luz que proyectan permiten transformar un rincón sin necesidad de grandes cambios.

Por eso, siguen siendo una alternativa para quienes buscan ambientes más acogedores y una decoración vinculada con los materiales naturales.

El secreto está en aprovecharlas como elemento decorativo y de iluminación, sin confundir sus cualidades estéticas con beneficios médicos que todavía no fueron demostrados.