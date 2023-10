Hoy se celebra a San Alonso Rodríguez: Conocé su historia y cómo pedirle en oración

Este y cada 30 de octubre, la Iglesia Católica celebra al español San Alonso Rodríguez, hermano coadjutor jesuita que vivió entre los siglos XVI Y XVII, y quien es considerado por los cristianos como ejemplo de humildad y vocación de servicio.

Antes de ser religioso, San Alonso Rodríguez fue hombre de familia, porque estuvo casado y tuvo tres hijos. Sobre los 40 años, diversas circunstancias hicieron que su vida tomara un curso completamente distinto y comenzó a ser parte de la Compañía de Jesús.

Luego de quedar viudo y perder a sus hijos, Alonso siguió el camino de la fe y se convirtió en modelo de escucha al Espíritu y confianza en el Señor, frecuentando los sacramentos con asiduidad y teniendo una vida de penitencia y oración.

Alonso recordaba constantemente a Pedro Fabro, cofundador de los jesuitas y a quien había conocido a los 12 años, cuando este estuvo hospedado por un tiempo en la casa de sus padres. Fabro era un hombre que irradiaba afabilidad y fortaleza. También había sufrido, pero nunca lo percibió abatido.

Así, la imagen del jesuita lo movió a estar cada vez menos envuelto en el dolor y a vivir más de cara a la fe que lo marcó. De pronto, participando en las labores de los jesuitas, Alonso comenzó a ver su vida de manera distinta, poco a poco, con esperanza. Descubrió que el Señor seguía esperando mucho de él y que podía renovarse por completo. Así empezó a considerar ponerse al servicio de Dios y la Iglesia como religioso.

Alonso entonces solicitó ser admitido en la Compañía de Jesús. Sin embargo, los jesuitas, en primera instancia, no lo aceptaron por varios motivos. Entre ellos, su edad -tenía más de cuarenta años-, su salud precaria y la falta de estudios avanzados -requisito para el sacerdocio jesuita-. Pese a ello, el santo no se rindió. Mantuvo la esperanza de ser admitido recordando a unos y otros cómo San Ignacio de Loyola no arredró por su edad para hacerse religioso.

Finalmente, la historia señala que el provincial de los jesuitas lo aceptó en condición de hermano lego en 1571. Después de terminar el noviciado, fue enviado al colegio de Nuestra Señora de Monte-Sión en Palma de Mallorca, donde se le dio el cargo de portero, cargo que ocuparía durante 32 años.

San Alonso Rodríguez hizo de su cargo de portero un verdadero servicio a los demás y una ocasión permanente de santificación, donde aprovechaba las horas de trabajo para rezar.

Alguna vez le preguntaron a San Alonso por qué no era más duro y áspero con la gente inoportuna que solía llegar al colegio. Él respondió: «Es que a Jesús, que se disfraza de prójimo, nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación». Años más tarde, San Alonso Rodríguez murió el 31 de octubre de 1617.

Cómo pedirle a San Alonso Rodríguez: Esta es la oración para pedir su intervención

En el día del San Alonso Rodríguez, esta es la oración para pedir su intervención:

Oh, San Alonso Rodríguez, glorioso santo del Señor,

te invocamos en este momento con humildad y fervor.

Eres ejemplo de entrega y servicio a Dios,

y tu vida nos enseña el camino hacia la santidad.

Te pedimos, amado San Alonso, que intercedas por nosotros ante Dios Todopoderoso.

Ayúdanos a cultivar una profunda vida de oración, para que, como tú,

podamos experimentar la cercanía divina y la gracia de su presencia en nuestras vidas.

Fortalécenos, querido santo, en nuestra lucha diaria contra el pecado y las tentaciones.

Ayúdanos a perseverar en la fe, incluso en los momentos de dificultad y desánimo.

Guíanos con tu sabiduría y amor, para que podamos tomar decisiones acertadas

y vivir según la voluntad de Dios.

San Alonso Rodríguez, te pedimos que intercedas por nuestras familias y seres queridos,

para que puedan encontrar consuelo, sanación y paz en su amor infinito.

Protégenos de todo mal y peligro, y danos la fortaleza para superar cualquier adversidad.

En este momento de oración, confiamos en tu poderoso intercesión, San Alonso Rodríguez.

Escucha nuestras súplicas y ruega por nosotros ante el trono de Dios.

Amén.