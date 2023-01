Hugo Lloris fulminó al Dibu Martínez: «No sé hacer estupideces en el arco»

Hugo Lloris criticó al Dibu Martínez. Dijo que él no hace "estupideces" en el arco.

El arquero de la Selección de Francia Hugo Lloris apuntó contra su par Emiliano «Dibu» Martínez al señalar que no sabe «hacer estupideces en el arco» y, de esta manera, se sumó a las polémicas que se siguen generando luego de la derrota de su equipo en la final del Mundial Qatar 2022 ante Argentina.

«Hay cosas que no sé hacer. Hacer estupideces en el arco, desestabilizar al rival jugando al límite, no sé cómo hacerlo», apuntó Lloris y luego continuó: «Soy demasiado racional y honesto para ir a ese terreno».

El arquero de 36 años, quien anunció su retiro como futbolista internacional con la Selección de Francia, debutó en el conjunto galo en 2008 y, con el paso del tiempo, se convirtió en un pilar fundamental del equipo que lo tuvo como capitán en las últimas cuatro Copas del Mundo.

Su último encuentro fue justamente en la final del Mundial Qatar 2022, encuentro que finalizó con victoria para la Selección argentina por penales (4-2) luego de igualar 3 a 3 en los 120 minutos.

Si bien la despedida es un tanto amarga, Lloris alcanzó la gloria máxima en Rusia 2018. En aquel Mundial, Francia obtuvo su segunda estrella y el arquero fue elegido como uno de los más destacados del torneo.

Hugo Lloris y el cruce con Coti Romero

Luego de anunciar su retiro de la Selección de Francia, Hugo Lloris también habló de su cruce en la final del mundial con Cristian «Cuti» Romero. Ambos son compañeros en el Tottenham.

“Es un chico que me gusta mucho, es mi compañero además, y desde que llegó pasamos mucho tiempo juntos. Pero lo hablamos después, sí”, afirmó Lloris sobre aquel episodio y agregó: “Estábamos en pleno juego, lo empujaron hacia mí (Upamecano), me arrastró el codo y el dolor que me causó fue lo que provocó mi ira”, explicó.