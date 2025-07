Infidelidad en el show de Coldplay: revelaron que el comunicado de Andy Byron es falso

Durante este jueves, se hizo viral en redes sociales un video de dos amantes que se escondieron tras ser enfocados por la «kiss cam» de Coldplay. Andy Byron y Kristin Cabot son los protagonistas. Durante esta mañana se confirmó que el comunicado del CEO de Astronomer es falso. Mirá acá todo lo que pasó.

Luego de que se haya viralizado el video de dos amantes en el concierto de Coldplay, Andy Byron realizó un pedido de disculpas público que fue rápidamente desmentido por su empresa.

Este viernes se confirmó que el comunicado de Byron es falso. Según TMZ, sitio especializado de noticias de celebridades, la empresa Astronomer, que es dirigida por «el afirmó que el empresario no realizó dicho descargo: «No es una declaración real«, afirmaron.

NEW: Astronomer CEO caught on camera with his HR chief during a Coldplay concert in Boston.



The pair was seen rushing to cover their faces in horror when they realized they were on the big screen.



“Oh what… either they're having an affair or they're very shy,” said Coldplay's… pic.twitter.com/RgWdCTVdKE