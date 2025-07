Descubrieron su infidelidad en un show de Coldplay: Andy Byron rompió el silencio y pidió disculpas a su esposa

Chris Martin expuso por accidente a una pareja infiel en el show de Coldplay. El cantante interactuó con el público durante su show en Boston, Estados Unidos, y durante un segmento del concierto, en el que presenta una “kiss cam”, donde muestra a parejas o grupos de amigos en las pantallas, mostró a una pareja que no se esperaba aparecer ahí.

“O están teniendo una aventura o son muy tímidos”, dijo el artista. Ante esto, en redes sociales y diarios internacionales rápidamente reconocieron quienes eran los protagonistas de este suceso:

Andy Byron, CEO de la empresa de software Astronomer, y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma empresa. El problema es que ambos están casados y tienen hijos con otras personas.

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposed Andy Byron, CEO of huge tech firm Astronomer, having an affair with his HR chief, Kristin Cabot 🫠



Today his wife's removed 'Byron' from her Facebook profile! 😬



Andy reportedly has a net worth of $1.3bn. Someone's getting rich lol. pic.twitter.com/kLYVh9TBR2