¡Insólito! La jefa de Luca Figurelli, el participante de Gran Hermano, se enteró que entraba a la casa… ¿por la TV?

Luca Figurelli, de 18 años, es uno de los 24 participantes que ingresaron este lunes a la casa de Gran Hermano.

El joven vive en Berazategui y se define como una persona extrovertida y carismática. Aunque su sueño inicial era convertirse en futbolista profesional, no logró concretarlo y decidió enfocarse en otras pasiones como la moda y el streaming. “Me encanta el streaming, me encantan las cámaras”.

Con respecto al juego, Luca afirmó: “No tengo estrategia. Que pase lo que pase”. Con su personalidad desinhibida, no esconde su encanto con las mujeres: “Soy chamuyero, me gustan las mujeres”. Su objetivo principal dentro del reality es claro: volverse famoso.

El insólito momento que vivió la jefa de Luca Figurelli al enterarse que su empleado ingresaba a la casa de Gran Hermano

En las últimas horas, se volvió viral un video donde se puede ver a la jefa de Luca afirmando que era un empleado. “Es el de ventas”, afirmó sobre el lugar que ocupaba Luca Figurelli en la empresa. «Mañana no tenes empleado«, se escucha que le dicen entre risas.

“Gran Hermano”



Porque uno entró sin avisar en el laburo y su jefa se filmó mientras se enteraba en vivo. pic.twitter.com/8CaicXmmBB — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 3, 2024

Además, por fuera de lo que mostró en su presentación de Gran Hermano, se conoció que fue participé de un robo en un mini mercado y que estuvo en comisaria 3 veces por robo.

Pese a todos estos rumores, incluso el del video, Fede Bongiorno (Fefe), aclaró que era falso.