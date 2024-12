La traición del papá de la participante de Gran Hermano a Maradona: “Mancuso me traicionó como amigo” 

La jugadora número 13 en ingresar a Gran Hermano fue Chiara Mancuso, hija del exfutbolista Alejandro Mancuso, quien supo ser el ayudante de campo de Diego Maradona.

La hija del jugador de inmediato desgranó su currículum en la TV: “Fui modelo, promotora toda la vida, hice cosas de actuación, bailé. Mi papá fue jugador de fútbol, jugó en la selección, en Boca, en Independiente”, detalló la joven que, además, confesó que “por desgracia, le encantan los jugadores”.

Inmediatamente, desde las cuentas de X que están al tanto de todo lo que pasa en Gran Hermano, verificaron que su cuenta de Instagram era seguida por algunos de los jugadores de Independiente que estuvieron implicados en la fiesta del yate.

Chiara Mancuso también contó que su papá no pudo despedirla porque tenía que viajar, que en un inicio no estaba de acuerdo con su ingreso a la casa «pero ahora si». Lo cierto es que también, gran parte del ambiente del futbol, recordó el desencuentro que tuvieron Diego Maradona y Alejandro Mancuso, papá de la participante de GH.

Diego Maradona confesó que el papá de Chiara Mancuso, la participante de Gran Hermano, lo “traicionó como amigo”

Mancuso fue ayudante de campo de Maradona en el Mundial Sudáfrica 2010. Un año después, Diego se mostró dolido por lo sucedido con el papá de Chiara. «Defendí a Mancuso hasta que me mostraron el contrato, cuando se lo mostré no supo qué decirme».

El conflicto se dio por un contrato para hacer negocios en China que él nunca había firmado.

En diálogo con Fox Sports, Diego Maradona comentó que “enterarte así es muy duro. Yo nunca firmé ese contrato, no pasa por la plata, me traicionó como amigo, como Coppola«. Maradona también confesó que le dolió que haya roto una buena amistad. “Defendí a Mancuso hasta que me mostraron el contrato. Mis abogados verán quién firmó ese contrato trucho. Hoy sólo creo en mi nieto Benjamín».

Este hecho parece similar a lo sucedido con su ex representante, Guillermo Coppola, pero el «Diego» se aclaró de marcar la diferencia: «Nunca firmé un contrato con Mancuso. Yo venía de hacer uno con Coppola y fue un desastre, yo no le doy más el poder de mi vida a nadie».

El ingreso de Chiara Mancuso a la casa de Gran Hermano reavivó el conflicto que tuvo su padre con el dios del fútbol y eso no la favorecería.