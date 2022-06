Insólito: Santi Maratea organizó una fiesta por sus 30 años pero no asistió

El influencer utilizó sus redes para explicar por qué no asistió a su cumpleaños.

El influencer Santiago Maratea volvió a ser noticia. Esta vez no por encabezar alguna campaña solidaria sino por un motivo insólito: organizó una fiesta por su cumpleaños número 30 pero no asistió. El evento contó con la presencia de más de 500 invitados. A pesar del éxito que tuvo el festejo, el mediático faltó a su propia celebración.

“Acaba de terminar mi cumple, pero no sé si estuvo bueno porque no fui (…) Quería que fuera la mejor fiesta, y eso es lo importante. No importa si yo estaba”, contó horas después en sus redes sociales.

“A todos los que fueron les digo gracias. Fueron mis invitados de honor. Y no los estoy boludeando, gasté un huevo de plata para que todos disfruten”, acotó.

“Acabás de ser parte de una obra de arte, quizás lo entiendas cuando cumplas 30. ¡Gracias x venir!”, decían los encendedores que el influencer entregó a los invitados como souvenirs.

Sobre el cierre del video Maratea compartió un link para que sus seguidores puedan enviarle dinero a modo de regalo de cumpleaños. “Es un link de 100 pesos de regalo de cumpleaños para bancar a un artista independiente, que soy yo. Y para pagar la tarjeta de crédito de ese artista independiente”, concluyó.