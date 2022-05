Santiago Maratea tendrá un estadio con su nombre: ayudó a un club de Ezeiza

Santi Maratea realizó una nueva colecta solidaria. Esta vez fue para ayudar al F.C. Ezeiza de la provincia de Buenos Aires. Con la iniciativa logró conseguir los fondos necesarios para construir el estadio. Por el gesto las autoridades del club anunciaron que el lugar llevará el nombre del influencer.

“Todo comenzó porque uno de los jugadores, Gabriel Trevizann, es tiktoker y habló con Santiago. Le comentó nuestro tema de que se nos complica juntar plata para poder pagar la cancha en la que hacemos de local y ahí él empezó a hacer los vivos para recaudar plata”, comentó Santiago Galván, presidente y entrenador del club F.C. Ezeiza.

El equipo fue fundado en 2021 y actualmente participa en la Liga de San Vicente. Por la falta de estadio hace de local en Rancho Taxco. Además debe pagar 10 mil pesos mensuales para participar del torneo y en cada partido hay costos extras por el pago de los árbitros y el operativo policial.

Galván informó que el influencer logró recaudar 3,4 millones de pesos. Una parte de ese dinero se destinará a afrontar los gastos para participar en la Liga de San Vicente y otra será para la construcción de la primera cancha propia. El terreno será donado por la Municipalidad de Ezeiza.

“Estamos muy agradecidos con él (…) Vamos a estar eternamente agradecidos por lo que hizo. Santi es muy humilde: cuando me vio me dio un abrazo como si me conociera de toda la vida”, dijo Galván presidente del club.

“Es muy buena persona, viene de ayudar a los chicos del seleccionado de talla baja de fútbol y lo hace sin pedir nada a cambio. Cuando nuestra cancha esté terminada se va a llamar Santiago Maratea”, concluyó agradecido.