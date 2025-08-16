En una de sus últimas actualizaciones la red social Instagram modificó las condiciones para realizar transmisiones en vivo. La función, conocida como «Instagram Live» estará disponible solo para los perfiles públicos que superen los 1000 seguidores.

Instagram ajusta los «Live»: Quiénes podrán transmitir con la nueva actualización

Hasta hace poco tiempo cualquier usuario de Instagram podía iniciar transmisiones en directo y conectar en tiempo real con sus seguidores, la única condición era tener una cuenta con más de 30 días de vigencia. Sin embargo, una de las últimas actualizaciones de la red social vino a cambiar eso y solo podrán realizar Lives quienes tengan la cuenta pública y reúnan al menos, 1000 seguidores.

La medida, entró en vigor a principios de agosto de 2025 tanto para usuarios de Android como para los de iOS. Esta actualización es fuertemente cuestionada por los creadores de contenido emergentes que utilizan la plataforma a diario y buscan conectar con sus seguidores a partir de funciones como esa.

Este cambio alinea a Instagram con sus principales competidores en materia de transmisión en directo. TikTok, por ejemplo, exige hace años un mínimo de 1.000 seguidores para activar su función live, mientras que YouTube, permite emitir en tiempo real con al menos 50 suscriptores pero tiene otras restricciones sobre monetización y edad.

Una de las razones por las que la red social modificó el acceso a esta función tendría que ver con buscar optimizar la calidad de los contenidos, reduciendo la proliferación de transmisiones de «baja relevancia» o posibles incidentes de spam. De esta manera, la plataforma se alinea con las expectativas de marcas y anunciantes que buscan audiencias consolidadas.

Aunque la plataforma no detalló un motivo específico de la decisión, aunque varios usuarios creen que sería para limitar los costos de infraestructura, ya que mantener flujos de video en vivo para millones de usuarios con bajas visualizaciones representa un gasto considerable para Meta.