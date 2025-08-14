Taylor Swift reveló todos los detalles de su nuevo disco. Fue este miércoles, durante su visita al podcast «New Heights Show«. La artista no solo reveló la fecha, sino también la portada, la lista completa de canciones y una colaboración especial con Sabrina Carpenter en el tema principal. Enterate de todo, acá.

Taylor Swift reveló todos los detalles de su nuevo disco «The Life of a Showgirl»

Taylor Swift sorprendió a sus fans al anunciar oficialmente el lanzamiento de su nuevo álbum, “The Life of a Showgirl”. El anuncio no solo se hizo en sus redes sociales, sino también durante su visita al podcast que conduce su novio, Travis Kelce.

El popular podcast de Kelce, «New Heights Show«, está típicamente enfocado en el fútbol americano, sin embargo ya habían adelantado la visita de la cantante de forma «incógnita». Finalmente, durante el episodio de este miércoles Taylor fue entrevistada y anunció todos los detalles de su nuevo disco, que estará disponible en todas las plataformas el próximo 3 de octubre.

Además, en su sitio web oficial, Swift presentó las ediciones físicas que estarán disponibles: vinilo naranja brillante, CD de lujo y casete, todos bajo el título especial «The Life of a Showgirl: Sweat and Vanilla Perfume«.

En una publicación de Instagram, la cantautora confirmó que el álbum fue producido junto a Max Martin y Shellback, dos de sus colaboradores históricos. Inmediatamente, sus redes sociales cambiaron su biografía con la siguiente descripción: “Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum: The Life of a Showgirl. Disponible el 3 de octubre”.

Taylor Swift: Una previa del lanzamiento del disco cargado de misterio para los fans

Antes de aparecer en el podcast de su novio, Taylor había lanzado pistas en su página web que mantuvieron a los fans con toda la atención puesta allí. La web tenía una cuenta regresiva que marcaba las 8 pm hora argentina. La portada del sitio mostraba la imagen de una puerta que ya había aparecido en el Eras Tour.

Con el paso de las horas, se agregaron cuatro cajas de distintos colores con candados, lo que llevó a los seguidores a especular que cada una podría corresponder a una versión de vinilo en un color diferente. La revelación oficial llegó la madrugada del martes, luego de que la misteriosa cuenta regresiva en su web generara expectativa. El conteo terminaba este martes 12 de agosto a las 00:12, un guiño que muchos interpretaron como la confirmación de su duodécimo álbum de estudio.

Tras el anuncio, comenzaron a aparecer vallas publicitarias de Spotify que incluían un código para reproducir una lista titulada «And, baby, that’s show business for you». Swifties de todo el mundo comenzaron a analizar la lista de reproducción en busca de pistas ocultas sobre el sonido y el concepto de «The Life of a Showgirl».

La lista completa de canciones:

La artista compartió el listado oficial de 12 canciones que compondrán el álbum:

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood Cancelled! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)



Con una estética muy cuidada, rodeada de brillos y elegancia, este 3 de octubre los fans podrán conocer esta nueva era de Taylor Swift, en la que la artista mostrará como es «la vida de una chica del espectáculo«: «The life of a Showgirl«.