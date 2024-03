Javier Milei y Fátima Florez, juntos otra vez en público: fueron al teatro y cantaron eufóricos

El presidente Javier Milei hizo un alto su agenda este sábado para asistir al teatro y reaparecer en público junto a su pareja, la actriz Fátima Florez, luego de varias semanas de rumores sobre un posible alejamiento entre ambos.

“Milei”



Porque el Presidente fue al Gran Rex a ver a un imitador de Sandro y cantó eufórico “Dame fuego”, junto a Fátima Florez.



📹 @cristiancim pic.twitter.com/X0ZVnzJw5A — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 24, 2024

Fue para el espectáculo de Fernando Samartín en el teatro Gran Rex, donde interpreta canciones de Sandro, el recordado cantante y actor.

En imágenes que se viralizaron en redes sociales, se pudo ver al mandatario junto a la artista, ambos abrazados y entonando, de forma eufórica, el tema «Dame Fuego», uno de los mayores éxitos del «Gitano».

La presencia del presidente no pasó desapercibida entre los espectadores, que rápidamente comenzaron a registrar sus movimientos durante el show. Otros, en tanto, no pasaron de la indiferencia.

La reaparición pública de la pareja se da luego de varias semanas de versiones y trascendidos acerca de una posible separación, que fueron desmentidos luego desde ambas partes.

Se los había visto por última vez en febrero pasado, cuando Milei viajó a Mar del Plata para acompañar a la imitadora en su cumpleaños. En aquella ocasión, también fue al teatro a ver el show de Florez que, entre otros personajes de la actualidad, incluye una recreación del propio jefe de Estado.

Qué había dicho Milei sobre los rumores de separación con Fátima Florez

Días atrá, Marina Calabró contó que habló con Javier Milei y el presidente le negó que esté atravesando una crisis en su relación con Fátima Florez.

«Me pasa que, como de alguna manera se sabe que tengo una relación de amistad de más de 10 años, me escriben a mí por el tema de Fátima y él», reveló Marina en diálogo con Yanina Latorre.

«Entonces le digo ‘pará, yo a todo el que me escribe le estoy negando la crisis, pero en una de esas estás en crisis… y no me dijiste, no me enteré’. Y él me negó todo, me dijo: ‘No estamos separados. Olvidate, no sé de dónde sale ni me importa’», contó sobre la charla que mantuvo con el mandatario.