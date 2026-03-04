Jimena Barón vuelve a la TV y revela cómo será su rol en el nuevo programa de Guido Kaczka
Después de un tiempo alejada de la exposición pública tras el nacimiento de su segundo hijo, Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro, Jimena Barón vuelve a la televisión con un nuevo desafío profesional y será parte del jurado de Es mi Sueño, el reality que conducirá Guido Kaczka en El Trece.
Jimena Barón regresa a la televisión con un nuevo desafío tras el nacimiento de su hijo
A través de Intrusos, el programa contará también con la participación de Abel Pintos en el jurado.
“Estoy muy contenta y tengo todas las cosas que me dieron en casa para el primer día”, expresó sobre el inicio del ciclo. Además, reconoció que el regreso fue inesperado: “Es hermoso, medio inesperado porque fue como una sorpresa de fin de año”.
Al explicar cómo surgió la propuesta, contó que su representante fue clave para tomar la decisión: “Mi representante me dijo: ‘Hay que laburar, vamos a agarrar este proyecto sin peros’”.
Barón también habló de lo que significó aceptar el trabajo teniendo un bebé de ocho meses: “Todos en casa bancaron, que es importante para mí porque tengo un bebé en casa. Ya sé que es grande y que muchas mujeres salen antes a trabajar, pero tengo un poco de ‘Arturitis’”.
Finalmente, en cuanto a sus compañeros de jurado, reveló que consultó quiénes integrarían el panel antes de confirmar: “Obvio que pregunté, pero soy bastante más simple de lo que piensan. Me nombraron a tres bestias”.
